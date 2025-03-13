Жители Улан-Удэ могут поупражняться в чтении стихов

21 марта, в рамках Всемирного дня поэзии, в книжной капсуле парка «Юбилейный» состоится акция «Послушайте!» (возрастное ограничение 0+).

Каждый желающий сможет раскрыть свой творческий потенциал через прочтение стихов в открытый микрофон и просто насладиться удивительной атмосферой.

- Гостей мероприятия ждут музыкальные номера, чтение стихов любимых поэтов и собственного сочинения, поэтический буккроссинг. Приглашаем всех желающих! Приходите делиться эмоциями и красотой поэзией! – сообщили организаторы акции.

Место проведения: 21 марта, 17:00 в книжной капсуле парк «Юбилейный»

Возрастное ограничение 0+

Фото: loon.site