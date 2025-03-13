Культура 13.03.2025 в 14:37
Жители Улан-Удэ могут поупражняться в чтении стихов
Акция состоится во Всемирный день поэзии в парке «Юбилейный»
21 марта, в рамках Всемирного дня поэзии, в книжной капсуле парка «Юбилейный» состоится акция «Послушайте!» (возрастное ограничение 0+).
Каждый желающий сможет раскрыть свой творческий потенциал через прочтение стихов в открытый микрофон и просто насладиться удивительной атмосферой.
- Гостей мероприятия ждут музыкальные номера, чтение стихов любимых поэтов и собственного сочинения, поэтический буккроссинг. Приглашаем всех желающих! Приходите делиться эмоциями и красотой поэзией! – сообщили организаторы акции.
Место проведения: 21 марта, 17:00 в книжной капсуле парк «Юбилейный»
Возрастное ограничение 0+
Фото: loon.site