В Улан-Удэ отменили концерт именитого пианиста

В Бурятии сообщили об отмене концерта Дмитрия Маслеева, который должен был состояться 24 марта в театре оперы и балета. Выступление планируют перенести на новую дату.

- К сожалению, концерт Дмитрия Маслеева, Александра Рамма и Стефании Поспехиной запланированный на 24 марта, переносится в связи с болезнью музыканта. Билеты остаются действительными на новую дату концерта, о которой мы сообщим дополнительно. Следите за новостями на сайте и в соцсетях Бурятской филармонии, - сообщили организаторы.

Тем не менее граждане могут дождаться как нового концерта, так и вернуть билет.

- Бумажные билеты можно вернуть в кассе филармонии (Каландаришвили 23, 1 этаж). Для возврата электронных билетов следует воспользоваться сервисом билетного оператора - https://intickets.ru/refund. Возврат денежных средств осуществляется на карту, с которой производилась оплата. Вы можете вернуть как весь заказ, так и любое количество билетов из него, - добавили в филармонии.

Напомним, что пару дней назад произошла отмена показа оперы «Борис Годунов». Спектакль был сорван из-за ложного сообщения о минировании театра и эвакуации зрителей. Администрация оперного предложила им сдать билеты и вернуть свои деньги.

Возрастное ограничение 6+

Фото: loon.site