Культура 19.03.2025 в 14:44

В Русском драмтеатре покажут премьеру «Красный Аксай»

Пластический спектакль зрители увидят 22 и 23 марта на Малой сцене
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Русском драмтеатре покажут премьеру «Красный Аксай»

Русский драматический театр имени Николая Бестужева приготовил для зрителей весенний подарок – романтическую и интригующую постановку «Красный Аксай» (возрастное ограничение 16+).  

- Спектакль создан при поддержке правительства и министерства культуры Бурятии. Эскиз спектакля был показан в рамках Всероссийского семинара-лаборатории драматургов «Авторская сцена-2024», который проходил в августе 2024 года в Русском драмтеатре, - сообщает пресс-служба театра.

В спектакле мы узнаем историю о двух случайных попутчиках – девушке и парне.

Они встречаются в автобусе, их конечная остановка со звучным названием «Красный Аксай». Двое. Ночь. Автобус, мчащийся сквозь степь. Она — уставшая от жизни, но еще не потерявшая надежду. Он — молодой, загадочный, с грузом пережитого. Их встреча — это вспышка, которая освещает тьму, но не может длиться вечно. Это история о любви и одиночестве, войне и мире, о том, как люди встречаются и расстаются, оставляя друг в друге следы, которые невозможно стереть. 

«Красный Аксай» — это путешествие сквозь эмоции, где слова уступают место движению, а пластика тела становится языком, понятным без перевода.

Режиссер и автор идеи сценического решения спектакля Александр Фатеев, режиссер по пластике – лауреат Государственной премии Республики Бурятия Евгения Герасимова.

Пьеса Нади Алексеевой «Красный Аксай» вошла в шорт-лист драматургического конкурса Союза театральных деятелей России, за эскиз спектакля проголосовали зрители. Большинством голосов зрители решили, что эскиз по пьесе Нади Алексеевой нужно «превратить в спектакль», и это будет первая в России постановка пьесы «Красный Аксай».

Драматург, прозаик, редактор из г. Москва Надя Алексеева – популярный сегодня автор. Участница ряда драматургических конкурсов: «Евразия», «Исходное событие», «Любимовка», финалист «Лицея 2023». Публиковалась в журналах «Юность, дружба народов», «Новый мир».

Премьера спектакля состоится в эти выходные, 22 марта в 18:30 и 23 марта в 17:00 на Малой сцене театра. 

Возрастное ограничение 16+

 

Фото: Номер один

Все новости

Фермеры Бурятии могут получить субсидии для развития своего хозяйства
19.03.2025 в 15:29
В Бурятии удалось локализовать лесной пожар в нацпарке
19.03.2025 в 15:08
Два автомобиля сгорели вместе с гаражом в Бурятии
19.03.2025 в 14:59
У молодежи Бурятии появится собственное курирующее агентство
19.03.2025 в 14:55
В Русском драмтеатре покажут премьеру «Красный Аксай»
19.03.2025 в 14:44
В Улан-Удэ восстанавливают размытую дорогу в Радужном
19.03.2025 в 14:43
В Бурятии продолжается рост цен на стройматериалы
19.03.2025 в 14:39
В Улан-Удэ начали искать девушку, пропавшую почти год назад
19.03.2025 в 14:16
Шоссе как каток: в Улан-Удэ проходит бесконечный день жестянщика
19.03.2025 в 14:07
Алексей Цыденов: «Президент нас поддерживает»
19.03.2025 в 13:55
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 марта

Читайте также
В Бурятию приедет с концертом американская музыкальная группа
Музыканты выступят на фестивале «Голос кочевников»
19.03.2025 в 10:03
В Улан-Удэ пройдёт VIII Международный этнокультурный фестиваль «Алтан Мундарга-2025»
Заявки нужно подать до 24 марта
18.03.2025 в 17:44
В Улан-Удэ отменили концерт именитого пианиста
Организаторы сообщили о его болезни
18.03.2025 в 17:05
Гран-при конкурса «Живой родник» получил ансамбль из Хоринского района
В колледже искусств подвели итоги X-го межрегионального конкурса народного художественного творчества
18.03.2025 в 10:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru