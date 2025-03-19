В Русском драмтеатре покажут премьеру «Красный Аксай»

Русский драматический театр имени Николая Бестужева приготовил для зрителей весенний подарок – романтическую и интригующую постановку «Красный Аксай» (возрастное ограничение 16+).

- Спектакль создан при поддержке правительства и министерства культуры Бурятии. Эскиз спектакля был показан в рамках Всероссийского семинара-лаборатории драматургов «Авторская сцена-2024», который проходил в августе 2024 года в Русском драмтеатре, - сообщает пресс-служба театра.

В спектакле мы узнаем историю о двух случайных попутчиках – девушке и парне.

Они встречаются в автобусе, их конечная остановка со звучным названием «Красный Аксай». Двое. Ночь. Автобус, мчащийся сквозь степь. Она — уставшая от жизни, но еще не потерявшая надежду. Он — молодой, загадочный, с грузом пережитого. Их встреча — это вспышка, которая освещает тьму, но не может длиться вечно. Это история о любви и одиночестве, войне и мире, о том, как люди встречаются и расстаются, оставляя друг в друге следы, которые невозможно стереть.

«Красный Аксай» — это путешествие сквозь эмоции, где слова уступают место движению, а пластика тела становится языком, понятным без перевода.

Режиссер и автор идеи сценического решения спектакля Александр Фатеев, режиссер по пластике – лауреат Государственной премии Республики Бурятия Евгения Герасимова.

Пьеса Нади Алексеевой «Красный Аксай» вошла в шорт-лист драматургического конкурса Союза театральных деятелей России, за эскиз спектакля проголосовали зрители. Большинством голосов зрители решили, что эскиз по пьесе Нади Алексеевой нужно «превратить в спектакль», и это будет первая в России постановка пьесы «Красный Аксай».

Драматург, прозаик, редактор из г. Москва Надя Алексеева – популярный сегодня автор. Участница ряда драматургических конкурсов: «Евразия», «Исходное событие», «Любимовка», финалист «Лицея 2023». Публиковалась в журналах «Юность, дружба народов», «Новый мир».

Премьера спектакля состоится в эти выходные, 22 марта в 18:30 и 23 марта в 17:00 на Малой сцене театра.

Возрастное ограничение 16+

Фото: Номер один