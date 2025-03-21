В Иволгинском дацане открылась выставка к 260-летию института Пандито Хамбо Лам

В Буддийском университете «Даши Чойхорлин» открылась постоянная выставка в честь 260-летия института Пандито Хамбо Лам — духовных лидеров буддийского сообщества России (возрастное ограничение 0+).

Проект стал возможен благодаря Центру народного творчества, министерству культуры республики и Буддийской Традиционной Сангхе России.

В рамках выставки представлено 16 портретов выдающихся лам, созданных современными бурятскими художниками Александром Батуровым, Юрием Раднаевым и Баясхаланом Лыксыковым.

По словам министра культуры Бурятии Соёлмы Дагаевой, художники, участвовавшие в проекте, подошли к выставке очень ответственно.



- Не всё портреты Хамбо лам сохранились до наших дней: какие-то портреты воссоздавались по зарисовкам того времени, не осталось ни фотографий, ни видео. Было важно понять какой характер Хамбо ламы, его предназначение, как передать каков был человек?, — отметила она.

О сложности работы рассказывает один из художников Юрий Раднаев.

- Надо было из небольшого изображения сделать портрет бо́льшим размером, его нужно было увеличить и не потерять качество, - говорит художник.

Все работы выполнены в 2024 году в технике масляной живописи на холсте.

Каждый портрет отражает историческую значимость Пандито Хамбо Лам, возглавлявших буддийскую традицию в России с XVIII века до наших дней.

Среди изображенных: Дамба Даржа Заяев (I Пандито Хамбо лама, 1764–1777 гг.), Даши Доржи Этигэлов (XII Пандито Хамбо лама, 1911–1917 гг.), Данжа Мункожапов (XVI Пандито Хамбо лама, 1925–1938 гг.) и другие духовные лидеры.

Экспозиция постоянная, вход свободный

Возрастное ограничение 0+

Фото: минкультуры РБ