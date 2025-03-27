Билеты в оперный театр Бурятии подешевели в два раза

В честь празднования Международного дня театра, всем ценителям искусства Бурятский театр оперы и балета предлагает приобрести билеты с 50%-й скидкой. Она предоставляется по промокоду «2025».

- Вы уже купили билеты со скидкой 50%? Если ещё нет, то скорее успевайте, пока они не закончились. В следующий раз такой шанс выпадет только через год. Переходите на сайт прямо сейчас, выбирайте спектакль и не забудьте ввести промокод «2025». С нетерпением ждём встречи с вами, наши дорогие театралы и поздравляем с Днём театра, - пишут в телеграм-канале оперного.

В афише театра можно найти спектакли на любой вкус – это бессмертная классика, национальное и современное искусство, а также детские спектакли.

Фото: loon.site