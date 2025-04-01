Культура 01.04.2025 в 17:55

В Улан-Удэ презентуют спектакль для подростков «Серафима»

Премьера состоится 5 апреля в 18:30 и 6 апреля в 18:00 в Молодежном художественном театре
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ презентуют спектакль для подростков «Серафима»

В Улан-Удэ презентуют спектакль для подростков «Серафима» (возрастное ограничение 12+). Премьера состоится 5 апреля в 18:30 и 6 апреля в 18:00 в Молодежном художественном театре в рамках проекта «Социум. Подростки».

Он объединил молодых актеров из театральной студии и профессиональных артистов, чтобы на сцене рассказать о сложностях, с которыми сталкиваются подростки.

- Никто лучше детей не сможет сыграть самих себя. Именно поэтому проект такой, какой он есть. Мы очень ждем родителей с их детьми - это важно, а также школьников и студентов, ведь эта история близка молодым людям, — отметил директор театра Артем Баскаков.

Спектакль перенесет зрителей в мир взросления Серафимы, юной девушки, сталкивающейся с одиночеством и неуверенностью. Случайная встреча со сверстником может изменить её жизнь. Сможет ли Серафима поверить в себя и преодолеть все трудности?

На сцене играют звезды: народная артистка республики Бурятия Алла Натансон, Екатерина Романова и талантливые воспитанники театральной студии «Образ» Городского дворца детского и юношеского творчества г. Улан-Удэ.

Показы пройдут 5 и 6 апреля. Также показы состоятся 12 и 13 апреля.

Возрастное ограничение 12+

 

Фото: loon.site

Теги
театр Бурятия

Все новости

В Улан-Удэ презентуют спектакль для подростков «Серафима»
01.04.2025 в 17:55
Эрдэм Хубукшанов стал чемпионом России по шахматам среди юниоров
01.04.2025 в 17:39
Противотурберкулезный диспансер в Бурятии получил награду Всероссийского конкурса
01.04.2025 в 17:18
В Монголии построят суперкомпьютер
01.04.2025 в 16:45
В микрорайоне Солдатский в Улан-Удэ откроют Дом культуры
01.04.2025 в 16:32
В Бурятии простятся с 18-летним десантником
01.04.2025 в 16:07
На центральной аллее в Улан-Удэ срубят яблоню
01.04.2025 в 15:58
Жителям Бурятии расскажут подробно о каждом районе
01.04.2025 в 15:57
В Бурятии разрешат пострелять на территории Тункинского нацпарка
01.04.2025 в 15:39
Жителя Бурятии осудили за пьяное ДТП
01.04.2025 в 15:36
ЗУРХАЙ
с 26 марта по 1 апреля

Читайте также
В микрорайоне Солдатский в Улан-Удэ откроют Дом культуры
На это из бюджета выделено более 13 миллионов рублей
01.04.2025 в 16:32
Ансамбль из Бурятии завоевал Гран-при на Всероссийской танцевальной олимпиаде
Эта первая победа хореографического ансамбля «Овация» Детской школы искусств № 9
31.03.2025 в 17:55
В Улан-Удэ выступит Губернаторский симфонический оркестр Иркутской филармонии
Мероприятие состоится 1 апреля в Театре оперы и балета
31.03.2025 в 15:53
Летом жителям Бурятии покажут поющего Дельфина
Известный рэпер выступит на фестивале Голос кочевников
31.03.2025 в 11:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru