В Улан-Удэ презентуют спектакль для подростков «Серафима» (возрастное ограничение 12+). Премьера состоится 5 апреля в 18:30 и 6 апреля в 18:00 в Молодежном художественном театре в рамках проекта «Социум. Подростки».

Он объединил молодых актеров из театральной студии и профессиональных артистов, чтобы на сцене рассказать о сложностях, с которыми сталкиваются подростки.

- Никто лучше детей не сможет сыграть самих себя. Именно поэтому проект такой, какой он есть. Мы очень ждем родителей с их детьми - это важно, а также школьников и студентов, ведь эта история близка молодым людям, — отметил директор театра Артем Баскаков.

Спектакль перенесет зрителей в мир взросления Серафимы, юной девушки, сталкивающейся с одиночеством и неуверенностью. Случайная встреча со сверстником может изменить её жизнь. Сможет ли Серафима поверить в себя и преодолеть все трудности?

На сцене играют звезды: народная артистка республики Бурятия Алла Натансон, Екатерина Романова и талантливые воспитанники театральной студии «Образ» Городского дворца детского и юношеского творчества г. Улан-Удэ.

Показы пройдут 5 и 6 апреля. Также показы состоятся 12 и 13 апреля.

Возрастное ограничение 12+

Фото: loon.site