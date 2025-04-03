Спектакль «Халхин Гол. Тангариг» с большим успехом показан в Москве

01 апреля в Москве сразу два спектакля открыли фестиваль «Золотая Маска»: Мастерская Петра Фоменко показала «Божественную комедию. Вариации» (возрастное ограничение 12+), а Бурятский академический драматический театр на сцене РАМТ — «Халхин Гол. Тангариг» (возрастное ограничение 12+). Так начался заключительный этап работы жюри Российской национальной театральной премии «Золотая маска».

- Компетентное жюри будет решать, какой же спектакль станет лучшим, а также кто победит в разных номинациях. Напомним, что Буряад театр претендует на победу в трех категориях: «Лучший спектакль», «Лучшая женская роль» и «Лучший драматург», - сообщили в минкультуры Бурятии.

Многие зрители отдают должное поднятой теме: «Мы все получили сегодня настоящее театральное наслаждение. Во-первых, эта тема совершенно никак не освещается в наших театрах: кроме как в исторической литературе узнать об этих событиях невозможно. Огромным плюсом этой работы является то, что, взяв исторические события и великолепно их отобразив, спектакль не является сухим повествованием, а очень проникновенным рассказом о реальных людях, об их судьбах, их горестях и радостях, которыми, несмотря на войну, полна жизнь».

Восхищение вызывает и игра артистов: «Очень интересны актерские работы: каждая девушка - это живой человек со своим характером, своими слабыми и сильными сторонами. Особенно большое впечатление произвела актриса, исполняющая роль Мунхцэцэг: она чрезвычайно эмоциональна, жива, очень естественна и постоянно меняющаяся.

- Великолепен их дуэт с артистом Чимитом Дондоковым, исполняющим роль ее возлюбленного. Нельзя не отметить, конечно, артиста Булата Буралова, играющего раненого солдата, находящегося в госпитале, а сцена, в которой он решается на убийство пленного японца, является одной из самых сильных, пробирающей до слез в спектакле, - говорят зрители.

Несмотря на то, что события в постановке относят нас на 86 лет назад, зрители отмечают: «Спектакль очень понравился, тема войны на злобу дня, я проплакала почти все второе отделение, и все шмыгали носами - очень за душу тронуло! Театр, надеюсь, получит достойную награду!», «Отличный заряд мы получили!». И отдали должное режиссеру: «Юмов - талант! Постановка оригинальна!».

Спектакль «Халхин Гол. Тангариг» (12+) уже был триумфально показан в Улан-Баторе и пяти аймаках Монголии.

Фото: скриншот видео, Буряад театр