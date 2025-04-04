Бурятская певица исполнила рок-кавер на песню «Короля и Шута»

Накануне певица и солистка группы «Нукер» Арюна Нимаева выступила с рок-кавером на песню «Лесник» группы «Король и Шут», используя для этого национальный смычковый инструмент моринхур. Вместе с тем, она презентовала свою новую песню «Облака Байкала» в дуэте с Александрой Кудряшкиной.

Премьера песни прошла символично – на берегу озера Байкал во время «Байкальской рыбалки» (0+).

- Эту песню мы выпустили в феврале, но ещё не выступали с ней. И вот, этот день настал и прямо на берегу Байкала. Людям очень понравилось, все спрашивают, где же можно найти песню», - рассказывают в ТГ-канале «Вперед. Заиграево», ссылаясь на певицу.

Композиция была исполнена сразу на двух языках - бурятском и русском, и действительно завораживает своей красотой.

Ранее сообщалось, что 33-летняя основательница этно-рок группы «Нукер» Арюна Нимаева с псевдонимом Арюн Гоа участвует в проекте телеканала «Звезда». Девушка собирается показать культуру бурятского народа в современном образе, с нотками оригинальности и самобытности.

Фото: скриншот видео телеканала «Звезда»