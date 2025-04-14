Театр «Байкал» приглашает на этническое танцевальное шоу «Show of dance» (возрастное ограничение 6+). Мероприятие пройдет 15-18 мая в Театре оперы и балета.

«Show of dance» – это отражение богатой культуры и традиций бурят-монголов через синтез современности и этники. Это слияние народных танцев и музыки с современными направлениями. В основе шоу лежат национальные мотивы вкупе с деми-классикой, хип-хопом и вогом создают абсолютно новое видение хореографии, которое рассказывает о прошлом в настоящем.

- Особенность проекта – живая музыка народных инструментов. Каждый звук по-своему уникален. Их звучание удивительно точно способно передать звуки природы, придать настроение и увлечь за собой. Услышав эту музыку однажды, вы не забудете ее никогда, - говорит художественный руководитель Жаргал Жалсанов.

Останутся в памяти и необычные образы. Костюмы наглядно представят микс разных эпох. Экзотичные элементы национального бурятского наряда вплетаются в современные образы, создавая оригинальный, неповторимый стиль.

Возрастное ограничение 6+

Фото: Номер один