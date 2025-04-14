Культура 14.04.2025 в 10:47

На улан-удэнском «Арбате» разместят театрализованные инсталляции

Они будут работать в День Победы 9 мая
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Текст: Служба информации "Номер один"
На улан-удэнском «Арбате» разместят театрализованные инсталляции

На улан-удэнском «Арбате» разместят театрализованные инсталляции на тему «Бурятия в годы войны. В тылу ковалась Победа» (возрастное ограничение 6+). Они будут работать в День Победы 9 мая

- На пешеходной зоне улан-удэнского «Арбата» и на Площади Революции будут расположены шесть тематических локаций, каждая из которых будет посвящена отдельному году войны с 1941 по 1945 год, а также будет работать площадка с кинопоказами, - сообщили в министерстве культуры Бурятии.

- Представьте себе прогулку по пешеходной зоне «Арбат» в Улан-Удэ 9 мая 2025 года. Мы создадим настоящее путешествие в военные годы - от первого дня войны до Дня Победы, - рассказывает главный сценарист и режиссер проекта, художественный руководитель театра кукол «Ульгэр» Эрдэни Жалцанов.

Зрители смогут не только погрузиться в атмосферу военных лет, но и стать участниками действия – покрутить жернова ручной мельницы, покормить ягнят в загоне,  написать письмо на фронт, сшить рукавицы на машинке «Zinger»,  «оказать помощь раненым» в импровизированном эвакогоспитале,  сфотографироваться с семьей в костюмах той эпохи, стать зрителем концерта фронтовой бригады.

На локациях будут использованы архивные материалы, будут звучать сводки военных лет.

Художником проекта стала Сэсэг Дондокова, художник-постановщик театра кукол «Ульгэр» и Бурятского театра драмы. Она разрабатывает визуальное сопровождение проекта: эскизы растяжек с годами, плакатов, транспарантов, информационных стендов.

Мероприятие планируется провести 9 мая с 11 до 20 часов, сразу после завершения традиционного Парада Победы. Организаторы рассчитывают, что сразу после парада зрители в основном направятся вниз, в сторону местного «Арбата».   

Первая локация, расположенная от торгового центра «Форум» до оптики «Сэсэг», будет посвящена началу войны, 1941 году, когда вся страна из уст Левитана узнала о страшном известии, которое перевернуло ход всей истории. Мирная жизнь разрушилась в один миг. Театральным языком артисты покажут весь драматизм первого года войны через контраст мирной жизни и срочной мобилизации. 

Напротив здания министерства культуры РБ развернется вторая площадка с названием «1942-й». Она покажет единство фронта и тыла через культурную поддержку и трудовые достижения.

Перед Великой Отечественной войной в Улан-Удэ функционировали паровозоремонтный завод, автотракторный ремонтный завод, мясоконсервный комбинат, мелькомбинат, два театра, филармония и другие предприятия и учреждения. С началом войны вся промышленность была переведена на 10-12 часовой рабочий день.

Из репродуктора будут звучать песни и важные сводки. 

На третьей площадке 1943-го года, на пересечении улиц Ленина и Каландаришвили, зрителей ждет особая атмосфера - искусство на службе Победы.

На площадке у Музея истории города, где будет представлен 1944-й год, артисты покажут, как трудился тыл. Дети вместо ушедших взрослых ухаживают за скотом, женщины мелют зерно на ручных жерновах. И при этом находят силы танцевать под старый граммофон. Четвертая площадка покажет важность сельского труда для обеспечения фронта.   

Кульминация проекта -  локация 1945-го! На Площади Революции пройдет праздник Дня Победы. Военный оркестр играет знакомые мелодии, влюбленные пары кружатся в вальсе, звучат всем известные песни военных лет. Можно переодеться в военную форму и сделать памятное фото.

Вечером на площади Революции можно посетить кинопоказы, где будут транслироваться фильмы военных лет (возрастное ограничение 6+). Ведь именно 9 мая 1945 года, 80 лет назад, на площади Революции г. Улан-Удэ действительно показывали фильмы о войне.

В проекте участвуют театр кукол «Ульгэр», Бурятский театр оперы и балета, Государственный русский драматический театр им. Н. Бестужева, Государственный бурятский театр драмы им. Х. Намсараева, театр песни и танца «Байкал», Бурятская государственная филармония, колледж искусств им. Чайковского и Центр креативных индустрий.

- Дорогие жители и гости Бурятии! Мы приглашаем вас посетить театрализованные инсталляции 9 мая! Давайте вместе вспомним священные годы Великой Отечественной, еще раз почувствуем силу родной республики и мощь всей страны, - говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Возрастное ограничение 6+.

 

Фото: минкультуры РБ

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