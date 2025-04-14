Культура 14.04.2025 в 12:08

В Этнографическом музее Улан-Удэ отпразднуют Светлую Пасху

Гостей праздника ждут концерт, разнообразные конкурсы, угощения
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Этнографическом музее Улан-Удэ отпразднуют Светлую Пасху

Жителей Бурятии приглашают отпраздновать Светлую Пасху в Этнографическом музее народов Забайкалья. Мероприятие состоится 20 апреля с 13.00 (возрастное ограничение 0+).

На главной сцене музея состоится праздничный концерт (возрастное ограничение 0+) с выступлениями любимых творческих коллективов: народный ансамбль «Клуб гармонистов им. Арсентия Слепнева», казачий ансамбль «Воля», фольклорный ансамбль «Веселушки», ансамбль народной музыки и танца «Сибирский сувенир», казачий ансамбль «Отрада», вокальный ансамбль «Бархатный сезон».

Для гостей праздника будут работать различные интерактивные площадки, на которых они познакомятся с обычаями и обрядами, связанными с празднованием Пасхи, поучаствуют в творческих мастер-классах, попробуют традиционные пасхальные угощения.

Для детей и взрослых будут организованы веселые игры и конкурсы со множеством призов и интересные экскурсии по территории музея.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Номер один

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ЗУРХАЙ
с 9 по 15 апреля

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