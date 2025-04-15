Модельеров Бурятии приглашают к участию в фестивале старообрядческой культуры

Модельеров Бурятии приглашают к участию в VI Межрегиональном фестивале старообрядческой культуры «Путь Аввакума» (возрастное ограничение 0+). Они могут на фестивале представить свои оригинальные коллекции и костюмы.

Фестиваль состоится с 12 по 14 сентября в Улан-Удэ и селе Шаралдай Мухоршибирского района.

В программе фестиваля – разнообразные конкурсы (0+), выставка-продажа изделий народных промыслов (0+), дефиле традиционных и стилизованных костюмов и многое другое (0+).

- Организаторы фестиваля приглашают модельеров и мастеров пошива традиционных и стилизованных костюмов представить свои коллекции. Основные требования к участию - не менее трех моделей в коллекции, дата изготовления коллекции - не ранее 2023-2024г., участие моделей для демонстрации костюмов. Время показа составит всего 3-5 мин. Дефиле должно сопровождаться кратким текстовым описанием коллекции, - сообщили организаторы.

Анкету-заявку на участие необходимо направить в срок до 1 августа 2025 года. С подробностями можно ознакомиться в Положении.

Возрастное ограничение 0+

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