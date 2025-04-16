В Бурятии определили победителя театрального фестиваля «Алтан Хайша – Золотые ножницы»

В Бурятии определили победителя республиканского этапа театрального фестиваля-конкурса «Алтан Хайша – Золотые ножницы» (возрастное ограничение 6+). Им стал Детский театр эстрады «Без границ» дома культуры «Забайкальский» из Улан-Удэ. Финал прошел накануне, 15 апреля в многофункциональном КДЦ пгт. Заиграево.

Театр Эстрады «Без границ» представил жюри спектакль «9 страниц» (возрастное ограничение 6+) и завоевал Диплом Лауреата I степени в номинации «Драма».

- Идея создать спектакль о Тани Савичевой пришла в январе 2025 года. Мы перебрали множество пьес, рассказов, стихов, прежде чем нашли, что запало в душу и легло в основу спектакля. Найденный материал стал отправной точкой для создания чего-то уникального и неповторимого, - рассказали создатели спектакля.

- Название спектакля, тоже пришло не сразу. Только когда мы поняли, что все сходится к числу 9 – 9 страниц в дневнике Тани Савичевой, 9 актеров на сцене и сразу же отпали все сомнения и пришло название «9 страниц», - рассказала о подготовке Анна Енина, режиссер и руководитель Детского театра эстрады «Без границ».

Кроме того, коллектив получил три дополнительных награды: «Лучшая режиссерская работа» - за спектакль «9 страниц», «Лучшая женская роль» - Наталья Самданова, «Лучшая мужская роль второго плана» - Илья Бадмаев.

- Поздравляем Детский Театр Эстрады «Без границ» с этой победой и желаем дальнейших творческих успехов! – поздравили в комитете культуры Улан-Удэ.

Фото: Комитет по культуре администрации г. Улан-Удэ