В Прибайкальском районе пройдет конкурс гитарной песни

В Прибайкальском районе состоится конкурс гитарной песни, посвященный 80-летию Великой Победы (возрастное ограничение 18+). Участниками конкурса могут быть все желающие исполнители на гитаре, которым есть 18 лет. Тематика исполнения - песни военных лет под гитару.

В конкурсе две номинации. Номинация «Солисты» - исполнители на классической шестиструнной и семиструнной гитарах; исполнители на акустической гитаре; исполнители на электрогитаре.

Номинация «Ансамбли» - классические гитарные ансамбли, ансамбли гитаристов, включающие в себя другие музыкальные инструменты, вокал.

Торжественное награждение всех участников состоится 10 мая 2025 года, сразу после окончания конкурса. Все участники награждаются Дипломами за участие.

Конкурс пройдет 10 мая в Прибайкальском районе, с. Гремячинск, Дом культуры. Регистрация откроется в 11:00. Начало мероприятия в 13:00. Вход на все мероприятия конкурса - свободный. Возрастное ограничение 6+

Анкеты-заявки на участие оформляются согласно Положению о конкурсе и отправляются до 9 мая.

Фото: freepik.com