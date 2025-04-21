Культура 21.04.2025 в 15:33

В Прибайкальском районе пройдет конкурс гитарной песни

Награждение пройдет сразу после окончания конкурса 10 мая
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Прибайкальском районе пройдет конкурс гитарной песни

В Прибайкальском районе состоится конкурс гитарной песни, посвященный 80-летию Великой Победы (возрастное ограничение 18+). Участниками конкурса могут быть все желающие исполнители на гитаре, которым есть 18 лет. Тематика исполнения - песни военных лет под гитару.

В конкурсе две номинации. Номинация «Солисты» - исполнители на классической шестиструнной и семиструнной гитарах; исполнители на акустической гитаре; исполнители на электрогитаре.

Номинация «Ансамбли» - классические гитарные ансамбли, ансамбли гитаристов, включающие в себя другие музыкальные инструменты, вокал.

Торжественное награждение всех участников состоится 10 мая 2025 года, сразу после окончания конкурса. Все участники награждаются Дипломами за участие.

Конкурс пройдет 10 мая в Прибайкальском районе, с. Гремячинск, Дом культуры. Регистрация откроется в 11:00. Начало мероприятия в 13:00. Вход на все мероприятия конкурса - свободный. Возрастное ограничение 6+

Анкеты-заявки на участие оформляются согласно Положению о конкурсе и отправляются до 9 мая.

   

Фото: freepik.com

Теги
80-летие ВОВ Бурятия

Все новости

Ветераны СВО из Бурятии могут получить медпомощь вне очереди
21.04.2025 в 16:56
Жители Бурятии могут стать участниками Литературного марафона «Эхо победы»
21.04.2025 в 16:44
В Улан-Удэ снова откопают закопанную «Москву»
21.04.2025 в 16:39
Полиция Бурятии займется пешеходами
21.04.2025 в 16:34
Лесной спецназ Бурятии поможет соседям в борьбе с пожарами
21.04.2025 в 16:25
Возле старого аэропорта в Улан-Удэ установят Аллею Славы
21.04.2025 в 16:14
В Улан-Удэ начали приводить в порядок дороги
21.04.2025 в 16:10
Курс доллара обвалился ниже 80 рублей
21.04.2025 в 15:41
В Прибайкальском районе пройдет конкурс гитарной песни
21.04.2025 в 15:33
Жителей Бурятии ждет прохладная и ветренная неделя
21.04.2025 в 15:18
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 апреля

Читайте также
Студентов ВСГУТУ зовут на один из лучших концертов от театра «Байкал»
Концерт саундтреков «В мир кино» пройдет 25 апреля в 17:00 в КДЦ «ВСГУТУ»
17.04.2025 в 15:46
В Бурятии определили победителя театрального фестиваля «Алтан Хайша – Золотые ножницы»
Им стал Детский театр эстрады «Без границ» из Улан-Удэ
16.04.2025 в 15:29
Модельеров Бурятии приглашают к участию в фестивале старообрядческой культуры
Там они могут представить свои оригинальные коллекции и костюмы
15.04.2025 в 17:15
Театр «Байкал» приглашает на концерт «Песни военных лет»
Концерт пройдет 3 и 4 мая в 18:30 в Буряад театре  
15.04.2025 в 11:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru