Культура 22.04.2025 в 12:10

Для улан-удэнцев проведут гончарные мастер классы

Они состоятся в Штабе общественной поддержки 28 апреля и 13 мая
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Текст: Служба информации "Номер один"
Для улан-удэнцев проведут гончарные мастер классы

28 апреля в Штабе общественной поддержки (ул. Борсоева, 7 а) пройдёт мастер-класс по созданию керамических изделий своими руками (возрастное ограничение 6+). Под руководством опытных мастеров участники мастер-класса познакомятся с основами работы с глиной и создадут уникальные изделия, которое можно будет забрать с собой.

- В уютной атмосфере можно будет погрузиться в мир гончарного искусства - поработать с натуральной глиной и с профессиональными инструментами, и создать авторское изделие: чашку, тарелку или декоративный предмет. Идеи только приветствуются, - сообщили в Республиканском центре народного творчества.

Следующий мастер-класс состоится 13 мая (6+). Количество мест ограничено. Запись по телефону: 8 (983) 4328935.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: loon.site

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