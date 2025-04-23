Культура 23.04.2025 в 12:54
Лия Балданова будет читать либретто балета «Красавица Ангара» на берегу Байкала
Показ состоится 18 июля в Турке
Текст: Иван Иванов
В рамках Международного фестиваля «Балет на Байкале. Бурятия», который в этом году получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив, состоится премьера балета «Красавица Ангара» на берегу Байкала.
Главные партии исполнят молодые солисты Александра Богданова (Ангара), Алдар Болтанов (Енисей), а также Эльдар Ванданов (Чёрный вихрь). Показ спектакля начнётся 18 июля 18:30 (ОЭЗ «Байкальская гавань», с. Турка, Прибайкальский район). Гости могут зайти на территорию с 14:00.
«Наши зрители смогут полноценно отдохнуть, покушать, развлечься. Мы готовим интересную дневную программу и постараемся сделать так, чтобы гости фестиваля окунулись в атмосферу балетного искусства, узнали больше о легендарном спектакле, который стал «визитной карточкой» нашего театра», - говорит директор Бурятского театра оперы и балета и Международного фестиваля «Балет на Байкале. Бурятия» Дмитрий Дылыков.
В 15:00 поклонники балета «Красавица Ангара» и все гости фестиваля смогут лично встретиться с примой-балериной Бурятского театра оперы и балета, народной артисткой Бурятии Лией Балдановой. Она расскажет об истории создания балета «Красавица Ангара», прочитает либретто и поделится личным опытом, ведь эта партия стала знаковой и в её карьере.
«Я приглашаю всех на эту встречу со мной 18 июля на фестивале «Балет на Байкале. Бурятия». Я рада, что мы покажем наш спектакль и буду рада рассказать вам об это невероятном, красивом и трогательном балете», - говорит Лия Балданова.
«Читаем либретто с Лией Балдановой» - это медиапроект Бурятского театра оперы и балета. Увидеть все выпуски можно в официальном сообществе театра в социальной сети Вконтакте в разделе ВК видео, но ничто не сравнится с живым общением с известной балериной прямо на берегу Байкала перед просмотром спектакля. Поэтому организаторы рекомендуют приехать пораньше.
Отметим, что в первый фестивальный день посадочные места не предусмотрены. Балет «Красавица Ангара» будет адаптирован под показ на открытом воздухе, для удобства будут размещены экраны, на которые будет транслироваться происходящее на сцене.
Международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия - 2025» пройдёт при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства и министерства культуры Бурятии. Генеральным партнёром третий год подряд выступит проект «АМАР», официальным партнёром - банк ВТБ.
Возрастное ограничение: 6+
Более подробная информация в ТГ-канале мероприятия.
Главные партии исполнят молодые солисты Александра Богданова (Ангара), Алдар Болтанов (Енисей), а также Эльдар Ванданов (Чёрный вихрь). Показ спектакля начнётся 18 июля 18:30 (ОЭЗ «Байкальская гавань», с. Турка, Прибайкальский район). Гости могут зайти на территорию с 14:00.
«Наши зрители смогут полноценно отдохнуть, покушать, развлечься. Мы готовим интересную дневную программу и постараемся сделать так, чтобы гости фестиваля окунулись в атмосферу балетного искусства, узнали больше о легендарном спектакле, который стал «визитной карточкой» нашего театра», - говорит директор Бурятского театра оперы и балета и Международного фестиваля «Балет на Байкале. Бурятия» Дмитрий Дылыков.
В 15:00 поклонники балета «Красавица Ангара» и все гости фестиваля смогут лично встретиться с примой-балериной Бурятского театра оперы и балета, народной артисткой Бурятии Лией Балдановой. Она расскажет об истории создания балета «Красавица Ангара», прочитает либретто и поделится личным опытом, ведь эта партия стала знаковой и в её карьере.
«Я приглашаю всех на эту встречу со мной 18 июля на фестивале «Балет на Байкале. Бурятия». Я рада, что мы покажем наш спектакль и буду рада рассказать вам об это невероятном, красивом и трогательном балете», - говорит Лия Балданова.
«Читаем либретто с Лией Балдановой» - это медиапроект Бурятского театра оперы и балета. Увидеть все выпуски можно в официальном сообществе театра в социальной сети Вконтакте в разделе ВК видео, но ничто не сравнится с живым общением с известной балериной прямо на берегу Байкала перед просмотром спектакля. Поэтому организаторы рекомендуют приехать пораньше.
Отметим, что в первый фестивальный день посадочные места не предусмотрены. Балет «Красавица Ангара» будет адаптирован под показ на открытом воздухе, для удобства будут размещены экраны, на которые будет транслироваться происходящее на сцене.
Международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия - 2025» пройдёт при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства и министерства культуры Бурятии. Генеральным партнёром третий год подряд выступит проект «АМАР», официальным партнёром - банк ВТБ.
Возрастное ограничение: 6+
Более подробная информация в ТГ-канале мероприятия.
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