Культура 24.04.2025 в 11:17

В Улан-Удэ покажут спектакль-номинант на «Золотую маску»

Балет «Талисман» пройдет 25 мая в Оперном театре
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ покажут спектакль-номинант на «Золотую маску»

В Улан-Удэ 25 мая в Бурятском оперном театре покажут балет «Талисман» (возрастное ограничение 12+). Этот спектакль был номинирован на «Золотую маску» и покорил не только бурятскую, но и московскую публику.

В 2020 году Бурятский театр оперы и балета был впервые номинирован на престижную театральную премию «Золотая маска» сразу в нескольких категориях.

Спектакль «Талисман», представленный театром на фестивале номинантов в Москве, был выдвинут в категории «Балет». Хореограф-постановщик спектакля Александр Мишутин получил отдельную номинацию за свою работу. Солистка балетной труппы Анна Петушинова, исполнившая главную партию дочери богов Нирити, также стала претенденткой на награду в номинации «Балет-современный танец/Женская роль».

Особенность постановки заключается в том, что она является уникальной в российском театральном пространстве — этот балет не ставился более ста лет. 

Балет «Талисман», созданный Мариусом Петипа и композитором Риккардо Дриго в 1889 году, исчез со сцены после 1926 года, когда его в последний раз представили в Ленинградском хореографическом училище.

Балетмейстер Александр Мишутин, выпускник Московского хореографического училища и долгие годы работавший в Японии, решил вернуть балет к жизни на сцене Бурятского театра оперы и балета. Громкая премьера состоялась 12 апреля 2019 года. Постановка сразу привлекла внимание профессионального сообщества.

Это романтичная история о первой любви Нирити – дочери повелительницы небесных духов и магараджа Нуреддина, таинственном талисмане, окутанных тайной событиях и о счастливом воссоединении влюблённых.  Благодаря художникам театра во главе с Алексеем Амбаевым зрители попадут в загадочную и пленительную Древнюю Индию.

Единственный показ в этом сезоне состоится 25 мая.

Возрастное ограничение 12+

 

Фото: Номер один

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