Культура 25.04.2025 в 16:36

Жители Бурятии могут сообщить о неблагополучных семьях с детьми и пенсионерами

Можно позвонить на телефоны 124 и 112
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии могут сообщить о неблагополучных семьях с детьми и пенсионерами

Жители Бурятии могут сообщить о неблагополучных семьях с детьми и пенсионерами.

- Куда сообщить о неблагополучии семей с детьми или пенсионеров? Если Вам стало известно о неблагополучной ситуации с пожилым человеком, семьей, ребенком, если требуется СРОЧНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ, а Вы не знаете куда обратиться – оставьте  СИГНАЛ  о неблагополучии по телефонам горячей линии!– сообщили в минсоцзащиты Бурятии.

Если существует непосредственная угроза жизни и здоровью ребёнка, а также в случаях, когда ситуация требует немедленного вмешательства правоохранительных органов, звоните в полицию по номеру «102».

В случае, если Вы стали свидетелем или достоверно знаете о факте жестокого обращения с пожилыми людьми, то сообщите об этом в отдел социальной защиты населения по месту жительства или по телефону экстренной помощи «112». 

Экстренные номера телефонов для связи:

- Детский телефон доверия: 8-800-2000-122 (работает круглосуточно)
- По вопросам жестокого обращения с детьми: 8-800-2000-122 (круглосуточная линия)
- Короткий номер 124, 112 звонить на него могут абоненты всех операторов мобильной связи.

 

Фото: loon.site



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