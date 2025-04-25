Жители Бурятии могут сообщить о неблагополучных семьях с детьми и пенсионерами.

- Куда сообщить о неблагополучии семей с детьми или пенсионеров? Если Вам стало известно о неблагополучной ситуации с пожилым человеком, семьей, ребенком, если требуется СРОЧНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ, а Вы не знаете куда обратиться – оставьте СИГНАЛ о неблагополучии по телефонам горячей линии!– сообщили в минсоцзащиты Бурятии.

Если существует непосредственная угроза жизни и здоровью ребёнка, а также в случаях, когда ситуация требует немедленного вмешательства правоохранительных органов, звоните в полицию по номеру «102».

В случае, если Вы стали свидетелем или достоверно знаете о факте жестокого обращения с пожилыми людьми, то сообщите об этом в отдел социальной защиты населения по месту жительства или по телефону экстренной помощи «112».

Экстренные номера телефонов для связи:

- Детский телефон доверия: 8-800-2000-122 (работает круглосуточно)

- По вопросам жестокого обращения с детьми: 8-800-2000-122 (круглосуточная линия)

- Короткий номер 124, 112 звонить на него могут абоненты всех операторов мобильной связи.

Фото: loon.site