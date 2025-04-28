В центре Улан-Удэ открылась новая уличная фотовыставка

Сегодня в центре Улан-Удэ состоялось открытие новой уличной фотовыставки под названием «Мандала гармонии. Буддийская архитектура Бурятии» (возрастное ограничение 0+).

- Впервые на выставке будут представлены редкие фотографии и архитектурные планы буддийских монастырей конца XIX - первой половины XX веков из фондов музея, - сообщили в министерстве культуры Бурятии.

Бурятская культовая архитектура зародилась в Забайкалье в XVIII веке и отличается самобытностью. Опираясь на лучшие образцы соседних стран: Тибета, Монголии, Китая, бурятские дацаны представили свое собственное решение архитектурно-пластической концепции Мандала.

Так, среди представленных на выставке объектов будут фотографии Хилгантуйского (Цонгольского), Янгажинского, Загустайского дацанов – выдающихся примеров бурятского зодчества.

Отметим, что буддийские монастыри в Бурятии выполняли не только религиозные функции, но и служили центрами образования, медицины и науки. Крупнейшими из них были Тамчинский, Анинский и Агинский дацан.

- Эти фотографии и архитектурные планы – это живые свидетельства нашей богатой истории и духовной культуры. Каждый дацан – это уникальный архитектурный ансамбль, отражающий глубокие философские и эстетические принципы буддизма, а также мастерство местных строителей и художников. Мы надеемся, что эта экспозиция станет не только познавательным, но и вдохновляющим событием для города, пробудит интерес к изучению истории и культуры Бурятии, а также подчеркнет важность сохранения нашего общего наследия для будущих поколений, - подчеркнула ректор Национального музея Бурятии Татьяна Бороноева.

Возрастное ограничение 0+

Фото: Номер один