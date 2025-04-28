Улан-удэнцев приглашают на премьеру спектакля «Мёртвые души»

16 и 17 мая на сцене ГРДТ им. Н. А. Бестужева состоится премьера спектакля «Мёртвые души» по поэме Н.В. Гоголя (возрастное ограничение 16+).

Режиссёр-постановщик Антон Понаровский, сценограф Алексей Говязин и художник по костюмам Екатерина Груздева предлагают зрителям неожиданный взгляд на классический сюжет, превращая его в захватывающее театральное исследование человеческой души.

В центре истории Павел Иванович Чичиков, авантюрист, скупающий «мёртвые души», но за его похождениями скрывается не просто сатира, а мучительный поиск живого среди окаменевших страстей и пороков. Гоголевские персонажи - Манилов, Коробочка, Ноздрёв, Собакевич и Плюшкин - предстают не просто как карикатуры, а как люди, чьи страхи и заблуждения оказываются удивительно современными.

- Спектакль балансирует между гротеском и психологической глубиной: актёры существуют то в условной эстетике, то в напряжённом реализме. Сценография создаёт миры, отражающие внутреннюю пустоту каждого героя - от воздушных иллюзий Манилова до хаотичного нагромождения вещей Плюшкина. Костюмы, сочетающие исторические мотивы с театральной метафорой, подчёркивают абсурд и трагедию персонажей, - рассказывают в театре.

«Мёртвые души» — это спектакль не только о прошлом, но и о сегодняшнем дне. О том, как легко потерять себя в погоне за призрачными идеалами, и о том, можно ли ещё услышать голос живой души в шуме современности.

Гоголь писал: «Русь, куда ж несёшься ты? Дай ответ! Не даёт ответа...» — мы попытаемся его найти.

Спектакль будет поставлен в рамках Программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Возрастное ограничение 16+

Фото: Номер один