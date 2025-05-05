Культура 05.05.2025 в 15:58

В Улан-Удэ завершается уникальная выставка «Связь времен» Сергея Ларенкова

Она стартовала год назад в Национальной библиотеке
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Текст: Дмитрий Родионов
В Улан-Удэ завершается уникальная выставка «Связь времен» Сергея Ларенкова

Сегодня в драматическом театре им. Хоца Намсараева в Улан-Удэ завершается   фотовыставка «Связь времен», которая стартовала год назад в Национальной библиотеке Бурятии под патронажем Верховного суда республики.

Фотовыставка «Связь времен» петербургского фотографа Сергея Ларенкова представляет собой уникальный проект, который соединяет прошлое и настоящее через призму военных лет 1941-1945 гг. Работы Ларенкова выделяются своей математической точностью: он тщательно рассчитывает координаты мест, где были сделаны старые фотографии, что позволяет ему создать эффект исторического присутствия.

Этот подход не только демонстрирует мастерство фотографа, но и погружает зрителя в атмосферу тех суровых времен. Наложение старых снимков на современные пейзажи создает контраст между благополучием сегодняшнего дня и ужасами войны, заставляя задуматься о ценности мира и памяти. Выставка стала не просто художественным проектом, а важным напоминанием о том, как история продолжает влиять на наше восприятие реальности.

Добавим, что инициатива проведения выставки принадлежала председателю Верховного суда РБ в почетной отставке Альбине Кирилловой и судебному сообществу региона. Эта уникальная выставка побывала во всех районах республики. Сегодня, накануне 80-летия ВОВ, она снова вернулась в Улан-Удэ и представлена в Государственном Бурятском академическом районе театре драмы имени Хоца Намсараева.

Выставку поддержал и Анинский дацан Буддийской традиционной Сангхи России, который считает что знакомство детей, подростков и молодежи с выставкой будет способствовать сохранению памяти о войнах, погибших при защите Отечества, воспитанию, уважению ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны, бережного отношения к историческим ценностям.

Возрастное ограничение 12+

Фото: Объединенная пресс-служба судов РБ и Управления Судебного департамента в Бурятии

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фотовыставка ВОВ

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