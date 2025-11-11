Жители Бурятии не попадут на «Голос кочевников» по «Пушкинской карте»

В 2026 году подростки и молодежь республики не смогут приобрести билеты на популярный фестиваль «Голос кочевников» по «Пушкинской карте». Таковы новые федеральные правила для фестивалей и концертов.

Дело в том, что министерство культуры Российской Федерации 22 мая 2025 года изменило правила участия организаций культуры и их мероприятий в реализации программы «Пушкинская карта». Cогласно новым правилам фестивали не могут участвовать в программе Пушкинская карта, за исключением фестивалей классической музыки.

«Пушкинская карта» выдается гражданам России в возрасте от 14 до 22 лет включительно.

Фестиваль «Голос кочевников» в 2025 году посетили более 25 тысяч зрителей, что стало рекордным количеством за всю историю мероприятия. Среди выступивших артистов были российские звезды — МакSим, Feduk, Дельфин, Хаски, а также музыканты из Монголии, Казахстана, США и Испании.

Возрастной ценз: 6+





Фото: "Номер один"