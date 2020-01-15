Культурная программа на среду и четверг

Мы расскажем, чем занять себя в столице Бурятии сегодня, и что запланировать на завтра



События



VII Международный фестиваль-ярмарка «На Великом Чайном пути» (6+)



16 января, четверг, в 15.00 - открытие фестиваля. Ярмарка «Город мастеров», мастер-классы, конкурс «Дизайн одежды. Дефиле», «Чайная церемония». Конкурс юных экскурсоводов. (6+)

Адрес: ТРЦ «Форум», ул. Ленина, 39.



16 января, четверг, в 10.00 - конкурс «Песни и танцы народов мира», конкурс театрализованных представлений «Мы за мир!». (6+)

Адрес: Дворец детского и юношеского творчества, ул. Бабушкина, 2. Театры



ГАУК РБ «Бурятский государственный академический театр оперы и балета имени н. а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова»



15 января, среда, в 18.30 - «Сорочинская ярмарка», опера в 2 действиях. (6+)



16 января, четверг, в 18.30 - «Тоска», опера в 3 действиях. (12+)



Адрес: ул. Ленина, 51.

Справки по телефону: 21-36-00. Музеи, выставки



До 23 февраля 2020 года - выставка рыб «Подводный мир». Посетителей ждут акула, пираньи, мурены и другие редкие рыбы тропических водоемов нашей планеты. В рамках выставки проводится экскурсия, на которой можно узнать о жизни этих удивительных и загадочных существ под водой. (0+)

Адрес: ТРЦ «Capital Mall», пр. Автомобилистов, 4А.



Музей истории города.



Постоянные экспозиции:

«Улан-Удэ. Город древний на Уде» - экспозиция, посвященная основным этапам развития поселений на территории г. Улан-Удэ, что до настоящего времени было слабо освещено и изучено в исторических и краеведческих трудах. Помимо этого, посетители узнают про ключевых личностей, давших начало развитию и обретению родного города современного статуса. (0+)

«Городское общество» - экспозиция, посвященная жителям Верхнеудинска XVIII – XIX вв. (0+)

«Семейный быт и архитектура Верхнеудинска» - экспозиция демонстрирует предметы быта и обстановки купеческих домов. (0+)

«Ностальгия» - представлены предметы старины XX столетия. (0+)

Адрес: ул. Ленина, 26.

Справки по телефону: 21-25-22.



Музей истории Бурятии им. М. Н. Хангалова

Выставка «Герой Отечества», посвященная выдающемуся полководцу, маршалу Советского Союза Константину Константиновичу Рокоссовскому (1896-1968). Мероприятие приурочено к 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На выставке представлены личные вещи (погоны, документы, личное дело и фотографии), в том числе и со школьного музея села Желтура Джидинского района (портсигар, маршальские погоны, воспоминания, фотографии). (0+)

Выставка «Жизнь замечательных людей», посвященная 130-летию со дня рождения Хоца Намсараева. (0+)

Выставка «Атлас тибетской медицины. Сияние бериллового Будды». (0+) Для гостей и жителей республики представлена экспозиция, где наряду с листами «Атласа», в полной мере показана история уникального памятника, отражена особая роль бурятских лам, внесших значительный вклад в дело изучения и практической адаптации тибетской медицины в этнической Бурятии.

Выставка «Хронограф Бурятии» (0+) охватывает более чем трехвековой период: конец XVII – начало XX вв.

Постоянно действующие экспозиции:

«Свет веры православной». (0+)

Адрес: ул. Профсоюзная, 29.

Справки по телефону: 21-40-08.



Художественный музей им. Ц. С. Сампилова

До 18 января - выставка работ заслуженного деятеля искусств Монголии Раднаажава Лхамсурэна (1948-2017) «Дыхание вечности». (0+)

Персональная выставка Виктории Рабжаевой «От идеи к...». На выставке представлено свыше 40 живописных и графических скульптурных произведений, разных жанров, выполненных в авторской манере, с элементами стилизации образов. (0+)

Выставка «Вперед, к Победе!». Национальный музей Республики Бурятия в преддверии значительного события для истории России и мира 75-летия Великой Победы начинает цикл выставочных проектов «Великая Отечественная война в творчестве художников России и Бурятии» с открытия выставки «Вперед, к Победе!». (0+)

Выставка «Шедевры русского искусства из запасников Художественного музея». (0+)

Выставка «Малые голландцы» (0+)

Выставка «Архип Куинджи. Закат в степи». (0+)

Русское искусство конца XVIII – начала XX вв. В экспозиции представлены подлинные произведения великих русских художников: И. Шишкина, В. Боровиковского, К. Айвазовского, А. Куинджи, В. Перова и других. (0+)

«Декоративно-прикладное искусство Бурятии». На выставке представлены работы бурятских мастеров - резьба по дереву, керамика, тары и гобелены. (0+)

Выставка-ярмарка «Арт-Бэлиг». (0+).

Выставка-ярмарка работает каждый день с 10 до 18 часов. Вход свободный.

Справки по телефону: 21-43-93.

Адрес: ул. Куйбышева, 29.



Музей природы Бурятии

«Таежная, озерная, степная…» - интерактивная выставка природы Бурятии со звуками тайги, озера Байкал. Аромат хвойных деревьев позволит погрузиться в атмосферу единения с природой. (0+)

Адрес: ул. Куйбышева, 29.

Справки по телефону: 21-41-49.



«Этнографичеcкий музей народов Забайкалья»

Выставки:

«Материальная культура бурят» (0+)

Выставка о хозяйственной жизни и народных промыслах. В доступной форме с наглядными фотографиями и объяснениями представлена материальная культура бурят.

«Эвенки Забайкалья» (0+)

Стенды отражают историю происхождения эвенков. Традиционные промыслы и религиозные верования раскрывают особенности жизни и быта. Представлены фотографии одежды и уклад традиционной жизни.

«Материальная культура старообрядцев Забайкалья» (0+)

Выставка раскрывает причины переселения старообрядцев в Забайкалье. Подробно представлены хозяйственная деятельность, народная кухня, жилища, уклад жизни и семейные отношения. Особый интерес представляют фотографии начала XX века, которые дополняют историю материальной культуры старообрядцев.

Адрес: пос. Верхняя Березовка, 17 Б.

Справки по телефонам: 33-25-10, 44-33-10.

