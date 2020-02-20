Белый месяц в Кремлевском дворце попал в цейтнот

Артисты Бурятии будут репетировать ночью





В Кремлевском дворце съездов 25 и 26 февраля впервые состоятся представления в честь праздника Белый месяц. Выступят артисты и творческие коллективы из Бурятии, Тывы и Калмыкии, где традиционно празднуют Лунный Новый год.