Белый месяц в Кремлевском дворце попал в цейтнот

В Кремлевском дворце съездов 25 и 26 февраля впервые состоятся представления в честь праздника Белый месяц. Выступят артисты и творческие коллективы из Бурятии, Тывы и Калмыкии, где традиционно празднуют Лунный Новый год.
Большинство бурятских артистов, которые будут задействованы в «межрегиональном» кремлевском представлении, вылетит в Москву 23 февраля. Сейчас они репетируют в Бурятии
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Со временем на репетиции в самой Москве сложилась напряженная ситуация. 23 февраля в Государственном Кремлевском дворце будет проходить концерт, приуроченный ко дню защитников Отечества.
«Сцена для репетиций освободится только к 23 часам ночи. На установку наших декораций, экранов, светового и звукового оборудования и генеральную репетицию останется только 24 февраля», - сообщил «Номер один» источник, знакомый с подготовкой.
Днем приоритет для репетиций отдадут детям из цирковой школы. Взрослые артисты, скорее всего, будут репетировать всю ночь.
Фото: скриншот видео
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