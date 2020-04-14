В Интернете вышла шестая серия «Синего трактора» на бурятском языке

Волонтеры перевели и озвучили популярный мультфильм (видео)

На Ютубе опубликована еще одна серия известного мультфильма «Синий трактор» на бурятском языке. Герой мультика, который стал в Интернете одним из самых популярных, заговорил голосами бурятских актеров-выпускников Щукинского училища.

Напомним, идея перевести один из самых популярных российских мультсериалов на бурятский язык пришла в голову авторам канала «Хэлыш Малыш». Три молодые мамы познакомились в Москве на почве интереса к изучению бурятского языка буквально 4 месяца назад. Эржена почти год назад задалась целью - сделать из сына билингва. С 2 летнего возраста она самостоятельно начала изучать бурятский язык с сыном и в итоге нашла эффективную методику. Об этом активно рассказывает на своей странице. Юлию можно называть англомамой, ее дочка в свои 7 лет благодаря усилиям мамы говорит на английском. Бурятский - на очереди. Дело в том, что у Юли и супруга “нулевой бурятский”. Она хорошо понимает метод обучения, но не знает как его перевести на родной язык. Маргарита - фанат бурятской культуры и любитель бурятского языка, хотя носителем не является.

- Наши переводчики продолжают работать над переводами. Тем более польза от мультиков большая. Недавно нам прислали скрин из чата с воспитателем из детского сада в Бурятии, где просмотр «Синего трактора» на бурятском языке используют в качестве домашнего задания для детей, - пишут авторы проекта.

К озвучке мульфильма привлекли молодых бурятских актеров - выпускников театрального института имени Щукина - в кадре поют Дахалэ Жамбалов, Бато Шойнжонов, Арюна Цыденова. Перевод на бурятский выполнили Жамбал Хумаев и Андрей Базаров.

Отметим, работа над озвучанием проходила на студии композитора мультсериала Артема Колпакова, чьим голосом поет синий трактор. Он рассказал, что идею о переозвучке поддержал сразу. Автор песен мультгероя помог ребятам правильно перепеть серию, где трактор везет в прицепе разных животных.За полтора месяца первый ролик, где трактор везет разных животных, набрал более 217 тысяч просмотров.