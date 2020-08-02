В Бурятии оцифруют старинные книги на бурятском языке

Перевод 50 книжных памятников в электронный вид пройдет в рамках Национального проекта «Культура»
Сотрудники Национальной библиотеки готовятся к оцифровке старинных книг на бурятском языке. Перевод 50 книжных памятников в электронный вид пройдет в рамках Национального проекта «Культура».
В 2020 году предполагается, что в оцифровке книжных памятников в рамках национального проекта примут участие от десяти до двадцати библиотек субъектов Российской Федерации, каждая из которых сможет предложить в проект не менее 50 документов из своих фондов.
Работа над оцифровкой включает несколько этапов, от создания экспертного совета до регистрации книжных памятников в Едином реестре. Так, в июле стартовал подготовительный этап – информационные вебинары. В августе 2020 сотрудники отдела редких и ценных книг Национальной библиотеки Республики Бурятия приступают ко второму этапу проекта – регистрации отобранных изданий в Единый Реестр книжных памятников https://knpam.rusneb.ru. Результатом работы станет размещение оцифрованных документов из фондов Национальной библиотеки Бурятии в свободном доступе на портале «НЭБ. Книжные памятники» в разделе: «Ранние издания на национальных языках, выпущенные на территории России».
Справка:
Книжные памятники — это особо ценная часть библиотечных фондов, поэтому работа по нормативно-правовому обеспечению, созданию реестра книжных памятников и популяризация является приоритетной задачей для Министерства культуры Российской Федерации и библиотечного сообщества.
Нацпроект «Культура» разработан в рамках реализации президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», реализация которого началась 1 января 2019 года.
В 2020 году предполагается, что в оцифровке книжных памятников в рамках национального проекта примут участие от десяти до двадцати библиотек субъектов Российской Федерации, каждая из которых сможет предложить в проект не менее 50 документов из своих фондов.
Работа над оцифровкой включает несколько этапов, от создания экспертного совета до регистрации книжных памятников в Едином реестре. Так, в июле стартовал подготовительный этап – информационные вебинары. В августе 2020 сотрудники отдела редких и ценных книг Национальной библиотеки Республики Бурятия приступают ко второму этапу проекта – регистрации отобранных изданий в Единый Реестр книжных памятников https://knpam.rusneb.ru. Результатом работы станет размещение оцифрованных документов из фондов Национальной библиотеки Бурятии в свободном доступе на портале «НЭБ. Книжные памятники» в разделе: «Ранние издания на национальных языках, выпущенные на территории России».
Справка:
Книжные памятники — это особо ценная часть библиотечных фондов, поэтому работа по нормативно-правовому обеспечению, созданию реестра книжных памятников и популяризация является приоритетной задачей для Министерства культуры Российской Федерации и библиотечного сообщества.
Нацпроект «Культура» разработан в рамках реализации президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», реализация которого началась 1 января 2019 года.
Фото: "Номер один"
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