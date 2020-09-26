В Улан-Удэ открылась выставка флорентийской мозаики

С 26 сентября в Художественном музее им. Ц. С. Сампилова начинает работу выставка почетного академика Российской академии художеств, заслуженного художника России, заслуженного художника Бурятской АССР, народного художника Республики Бурятия Юрия Мандаганова «Флорентийская мозаика». Выставка приурочена к изданию альбома «Юрий Мандаганов. Флорентийская мозаика, графика».

Юрий Ендонович – один из немногих художников в России, работающих в технике флорентийской мозаики, одной из самых трудоемких в изобразительном искусстве, но, в то же время, и самой роскошной.

Панно Юрия Мандаганова украшают обновленное здание Железнодорожного вокзала г. Улан-Удэ. В 2017 году им была создана каменная скульптура с изображением Будды, впечатляющая своими масштабами — 41 метр в высоту и 28 метров в ширину. Художник изобразил буддийское божество Авалокитешвара. В Бурятии это Арьяа Бала или Будда милосердия и сострадания.

- Выставка даст посетителям уникальную возможность увидеть невероятный синтез изысканной европейской техники с бурятской философией и мироощущением, воплощенный настоящим мастером своего дела Юрием Мандагановым. Неспроста искусствоведы, культурологи и коллеги-художники называют произведения Юрия Ендоновича «каменной живописью». Правильно подобранные и должным образом подготовленные, камни, которые используют при создании флорентийской мозаики, способны веками сохранять свои цвета в первозданном виде, не замечая неутомимого бега времени. Всего на выставке будет представлено 23 работы известного художника, - сообщает пресс-служба национального музея.





Фото: muzeyrb.ru