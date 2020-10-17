В Улан-Удэ покажут спектакль с участием «солнечных» детей

Авторский проект «Я здесь» представит Лиана Щетилина



18 октября в 17.00 в Государственном русском драматическом театре им.Н.А.Бестужева при поддержке Союза театральных деятелей России состоится закрытый показ спектакля-перформанса «Я здесь» (6+) в рамках авторского проекта актрисы Лианы Щетилиной «Театр и "солнечные" дети».



В спектакле примут участие: Гоша Мардашев, Сультим Кондрашкин, Рауф Иманов, Андрей Борисов, Кирилл Трунов, Аюр Жигжитов, а также заслуженные артисты Бурятии Алена Байбородина, Кристина Баженова и Николай Брагин, актеры Дмитрий Тарбеев и Роман Гаврилов. Инициатором творческого проекта «Театр и "солнечные" дети» стала актриса Лиана Щетилина, получившая стипендию Союза театральных деятелей России на его реализацию.



– Проект «Театр и "солнечные" дети», в рамках которого будет показан спектакль-перформанс «Я здесь», задуман для того, чтобы дети с синдромом Дауна имели возможность социализироваться, общаться друг с другом и с другими людьми, не чувствовали себя одинокими, поняли, что они нужны не только маме и папе, а мир не заканчивается стенами их квартир, – говорит Лиана Щетилина. – Мы часто предпочитаем не замечать этих ребят, они сами боятся выходить из дома, потому что мир очень агрессивен к ним. Я хочу, чтобы это изменилось, и считаю, что театр может взять на себя такую миссию. Театр для всех, и каждый может прийти сюда, чтобы получить эмоциональный, чувственный опыт, понять и принять мир, в котором он живет.



На протяжении нескольких недель актеры встречались с ребятами и их мамами, в процессе тренингов узнавали детей, учили песни и танцы, читали стихи и играли в развивающие игры. В ходе работы получилось небольшое театрализованное представление, когда на одной сцене будут профессиональные актеры и «солнечные» дети.



– Я опиралась на опыт коллег из других городов. Мои друзья из Владивостока уже несколько лет занимаются инклюзивным театром. Режиссер и актер из Хабаровского ТЮЗа Виталий Федоров сделал проект «Перемир», где так же работал с ребятами с синдромом Дауна. Мне захотелось быть по-настоящему полезной кому-то. Каждое занятие я вижу – ребятам нужно это общение. Они нуждаются во внимании, поощрении, творческой реализации, просто порой им нужно чуть больше терпения и времени. Так, почему бы не создать для них обстановку, в которой они могли бы раскрыть свои таланты, дать им возможность высказаться и быть услышанными, – продолжает актриса.



Сегодня социальный театр активно развивается в России. Эти спектакли направлены на привлечение внимания к острым общественным проблемам. Часто в таких постановках задействованы люди, которые ущемлены в правах, страдают от давления социума или «выключены» из обычной жизни. Одно из направлений социального театра – инклюзивный театр, когда в спектаклях наряду с профессиональными актерами играют люди с ограниченными возможностями здоровья, таким образом они становятся равноправными участниками творческого процесса, «включены» в культуру и социум.



Помощь в поиске ребят для участия в спектакле оказал региональный общественный фонд «Здоровье Бурятии».



