Балет «Бахчисарайский фонтан» представят на сцене Бурятского театра оперы и балета

Восстановлена постановка 1964 года балетмейстера Аллы Батубаевой
20 и 21 марта на сцене Бурятского театра оперы и балета состоится очередная премьера 81-го сезона. Зрителю будет представлен балет «Бахчисарайский фонтан» Бориса Асафьева по мотивам одноименной поэмы Александра Пушкина. Речь идет о восстановлении постановки 1964 года балетмейстера Аллы Батубаевой. Авторы редакции – Баярто Дамбаев, Татьяна Муруева, Лариса Башинова, Елена Дамбаева, музыкальным руководителем выступил Валерий Волчанецкий, дирижер – Мирас Нуржанов.
- Балет «Бахчисарайский фонтан» очень важен для Бурятского театра оперы балета, ведь это первая большая балетная постановка, поставленная на сцене театра балетмейстером Михаилом Арсеньевым в 1943 году. Вместе с этим произведением формировалась и балетная труппа театра. Подготовка молодых артистов началась еще в довоенные годы, и несколько лет упорного труда принесли успешный результат. «Бахчисарайский фонтан» - это зрелищный балет о трагичной любви хана Гирея к молодой польской княжне Марии. Долгие годы балет был украшением балетного репертуара театра. Уверена, что и эта постановка «Бахчисарайского фонтана» станет гордостью театра, - поделилась министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Билеты на показы балета «Бахчисарайский фонтан» 20 и 21 марта уже поступили в продажу. Напомним, максимальная разрешенная заполняемость зала составляет 50 процентов.
Фото: vk.com/buryatiaofficial
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