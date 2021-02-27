Художник из Бурятии выиграл в международном конкурсе

Сувенир-картина тункинца Саяна Танганова признана лучшей

Международная выставка «Дзен Арт фестиваль» проходила в Санкт-Петербурге со 2 по 7 февраля. В ней участвовал художник и сувенирный мастер из Тункинского района Бурятии Саян Танганов, направив туда две работы. Одна из них взяла первое место - сувенир-картина на подвязках "Сказание о принцессе Алан Гоа Хатан".«Великая темнота веков стоит за этой картиной, созданной бурятским художником Саяном Тангановым. <…> Принцесса Алан Гоа Хатан – Праматеь Эжи Хатун (Корень мать), она потомок Буртэ Шоно хана в 11 колене. У нее было 5 сыновей - Бэльгунотай, Бурунотай, Буга Хатаги, Бухуту Сальджи, Бодонча. От них пошло пять родов буряад-монголов. От нее берет начало род Чингисхана – род Борджигин», - говорится в аннотации на выставке.Там же отмечается, что по версии ученых, Алан Гоа родилась в Тункинской долине. На картине изображена принцесса Алан Гоа на фоне бурятской степи и высоких гор вдали. За ее спиной изображены тотемные животные бурятских родов – волки, лебеди, орлы.Эту картину Саян Танганов нарисовал в 2020 году. Она выполнена на керамическом панно, использованы металл и дерево, общий размер 21 на 40 см. На выставке она удостоилась диплома за первое место в номинации «Дзен истории».- Очень приятно. Я честно, не ожидал такого результата. Видимо для жюри, мои работы были интересны и самобытны. Для западной культуры - бурятское искусство из монгольского мира, это экзотика и что-то дикое настоящее, - говорит Саян Танганов.Напомним, в Тункинском районе Саян Танганов давно известен картинами и сувенирами, использующими образы из бурятских мифов и легенд, а также выдуманных юмористических персонажей, или просто природные пейзажи.