08.04.2021
Юная певица из Улан-Удэ победила на всероссийском конкурсе вокала

Юная певица из Улан-Удэ победила на всероссийском конкурсе вокала

В дальнейшем девочка планирует выступить на известном шоу «Голос. Дети»

Юная вокалистка из Улан-Удэ выиграла всероссийский конкурс «Redstars. Красные звёзды»
Воспитанница городского культурного центра Анастасия Дондокова выступила на сцене Измайловского Кремля в Москве и обошла всех в своей возрастной категории.  

Участие Насти в конкурсе поддержали местные депутаты горсовета.  Как поделилась Настя, в планах у нее взять новые вершины и поехать на шоу «Голос. Дети». Горожане поддержали землячку в паблике «Весь Улан-Удэ».

- Такие звёзды растут у нас, что Полина Гагарина может уже начать волноваться, - отметил депутат Анатолий Белоусов.

- Умничка! Молодец! Поздравления педагогам! - написала улан-удэнка.

- Ольга Борисовна научит как нужно петь! Молодцы, - написали там же.

- Какая молодчинка! – добавили в паблике.



фото: Горсовет Улан-Удэ
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