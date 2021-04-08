Юная певица из Улан-Удэ победила на всероссийском конкурсе вокала

В дальнейшем девочка планирует выступить на известном шоу «Голос. Дети»



Юная вокалистка из Улан-Удэ выиграла всероссийский конкурс «Redstars. Красные звёзды»

Воспитанница городского культурного центра Анастасия Дондокова выступила на сцене Измайловского Кремля в Москве и обошла всех в своей возрастной категории.



Участие Насти в конкурсе поддержали местные депутаты горсовета. Как поделилась Настя, в планах у нее взять новые вершины и поехать на шоу «Голос. Дети». Горожане поддержали землячку в паблике «Весь Улан-Удэ».



- Такие звёзды растут у нас, что Полина Гагарина может уже начать волноваться, - отметил депутат Анатолий Белоусов.



- Умничка! Молодец! Поздравления педагогам! - написала улан-удэнка.



- Ольга Борисовна научит как нужно петь! Молодцы, - написали там же.



- Какая молодчинка! – добавили в паблике.







фото: Горсовет Улан-Удэ