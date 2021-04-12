Театры Бурятии вновь бьются за «Золотую маску»

Это подтверждает высокий уровень театрального искусства в республике





Русский драмтеатр и Бурдрам в этом году попали в шорт-лист российского национального театрального фестиваля «Золотая маска». Они выдержали жесткий отбор и теперь имеют реальные шансы получить престижную премию «Золотая маска».

Русский драмтеатр покажет спектакль «Наводнение» по произведению Евгения Замятина. Режиссером-постановщиком выступает Сергей Левицкий. Постановка соревнуется с конкурентами в пяти номинациях – «Драма малой формы», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая работа художника» и др.«Очень рассчитываем на победу этого спектакля», - сообщил заместитель министра культуры Бурятии Николай Емонаков.Бурдрам представляет постановку «Аламжи», которая идет по трем номинациям – «Большая форма», «Лучший режиссер» и «Лучший художник».В сумме, работы театров республики бьются за победу в восьми номинациях.В Бурятии очень надеются, что 22 апреля при оглашении победителей «Золотой маски» на сцене московского «Зарядья» будут названы и бурятские постановки.«Даже попадание в лонг-лист это хорошо. А попадание в шорт-лист говорит, что мы идет на равных с федеральными театрами. Это стало доброй традицией, что наши театры участвуют в самой престижной театральной премии «Золотая маска». В прошлом году, как известно, театр оперы и балета с балетом «Талисман», театр кукол «Ульгэр» с «Русланом и Людмилой» принимали участие и попали в шорт-лист», - напоминает Николай Емонаков.По его мнению, Улан-Удэ можно считать по-настоящему театральной столицей. Успехи говорят о качестве работы, об интересности постановок.Специалисты свидетельствуют, что театры республики очень востребованы и когда снимут ограничения по коронавирусной инфекции, их с нетерпением ждут с этими постановками в других российских регионах.Фото: pixabay.com