Бурятский спектакль «Корея 03» покажут на фестивале в Москве

Со всей России прошли только 7 участников, включая Бурятию

Экспертный совет Всероссийского фестиваля молодой режиссуры «Артимиграция-2021» отобрал для участия спектакль Сойжин Жамбаловой «Корея 03». Всего на участие в фестивале было подано 82 заявки со всей России и лишь 7 постановок прошли отбор, среди которых спектакль Буряад театра.



- Не успели мы остыть от показа спектакля «Аламжи» театра Бурятской драмы на премии «Золотая Маска» 20 апреля (само по себе попасть в список «ЗМ» уже успех), так пришло письмо от Союза театральных деятелей России с еще одним прекрасным сообщением. На фестиваль «Артмиграция», что пройдет в сентябре, отобран премьерный спектакль Сойжин Жамбаловой «Корея 03». Организаторы готовы оплатить театральной труппе дорогу, транспортировку реквизитов. Поздравляю! - написала в социальных сетях министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.







Как поясняет пресс-служба Бурятского театра драмы, «Корея03» - это спектакль в жанре вербатим, в основу постановки легли реальные истории людей, решившихся уехать на заработки в страну утренней свежести.

Спектакль создан по пьесе автора Yлзы Үлзытын, написанной в рамках лаборатории «Шэнэ буряад зүжэг. Современная бурятская драматургия 2020». Лаборатория проводилась в рамках госпрограммы «Сохранение и развитие бурятского языка» при поддержке Правительства и Министерства культуры Бурятии.

Отметим, Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева примет участие в «Артмиграции» не в первый раз. В 2017 году на фестиваль был отобран спектакль «Полет. Бильчирская история.» (12+) А в 2020 году «Үншэн сагаан ботогон» - «Верблюжонок» (12+) вошёл в программу «Артмиграция-детям 2020». Режиссер всех трех спектаклей — Сойжин Жамбалова.







Ближайший показ спектакля «Корея 03» пройдет 2 мая в 14:00 и в 18:30.

Билеты можно приобрести в кассах театра и бесконтактным способом на сайте burdram.ru.

Возрастное ограничение 16+

Фото: Александра Андреева. Предоставлены пресс-службой Бурдрама



