В Улан-Удэ выступит группа The Retuses

Известные молодые музыканты станут гостями фестиваля «Голос кочевников»



Степному фестивалю «Голос кочевников» традиционно предшествует серия концертов, которая проходит на сценических площадках Улан-Удэ, она называется «Голос кочевникOFF». Как сообщает минкульт Бурятии, The Retuses выступят в рамках офф-программы «Голос кочевников» 7 июля на сцене театра Русской драмы. Ранее группа выступала на фестивалях в России, Украине, Беларуси, Латвии, Эстонии, Франции и Норвегии.



The Retuses — музыкальный проект Миши Родионова, основанный в 2007 году в Москве. К 2020 The Retuses выпустили 4 альбома: «Echo» (2009), «Waltz Baltika» (2011), «Astra» (2013) и «OMYT» (2019). Сейчас группа состоит из пяти человек: кларнетист/клавишник Виктор Скорбенко, барабанщик Рома Резник, гитарист Ваня Иванников, басист Даня Мудрик и мультиинструменталист Родионов.



На сцене участники экспериментируют с разными музыкальными инструментами: от гитар, клавишных, труб, мелодики, ударных и кларнета до синтезаторов, лупов, электронных ритмов и секвенций, — поэтому так сложно отнести музыку The Retuses к какому-то определённому жанру. Группа известна своими динамическими и мультиинструментальными живыми выступлениями. Тембральная динамика меняется за минуту: от тихого шепота до безнадёжного крика. Выступление — это бесконечная история бесчисленных вариаций аранжировок песен, где импровизация является одной из главных частей шоу.



В 2014 году Родионов распустил гастрольную группу, и в течение последующих 5 лет сосредоточился на студийной работе над четвёртым грядущим альбомом: обновлял музыкальное оборудование и готовил материал. В результате этого 5-летнего эксперимента, будучи самоизолированным от медиа и социальных сетей, 22 марта 2019 года Миша выпустил «OMYT». Этот 4-й концептуальный альбом представляет собой смесь пьесы, музыки, поэзии символизма, психологии и философии. Пластинка получила высокую оценку как лучшая работа, которую когда-либо выпускали The Retuses, а также как один из самых важных альбомов на современной независимой российской музыкальной сцене.



Билеты уже в продаже на burconcert.ru и в кассе филармонии

12+



фото: Минкульт Бурятия