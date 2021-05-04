Стартовал прием заявок на конкурс для непрофессиональных исполнителей бурятской песни

Участники соревнуются за призовой фонд в 300 тысяч рублей



3 мая стартовал приём заявок на участие в конкурсе среди непрофессиональных исполнителей бурятской песни. Уже в первый день поступило 9 заявок, в том числе из Агинского округа, что автоматически расширяет рамки конкурса до межрегионального, сообщает пресс-служба театра Байкал.



Пятерка лучших вокалистов защитит честь Бурятии в финале Международного конкурса «Золотой голос Байкала», который состоится 20-24 июля в Улан-Удэ. А с 3 мая по 3 июня театр «Байкал» объявил конкурсы на определение лучших исполнителей и лучших создателей песен на бурятском языке.



«Мы не настаиваем на границах «внутреннего конкурса» на определение «пятерки», которая будет защищать честь Бурятии. Песня на бурятском языке и предполагает участие конкурсантов из всей этнической Бурятии. Главная наша задача - привлечь как можно больше участников для открытия новых имен. Особенно, когда появилась возможность посредством конкурса создать новые песни для пяти лучших исполнителей. Перед нами сейчас непростая задача - не только отобрать вокалистов, но и сделать так, чтобы вновь написанные песни в исполнение новых имен стали событием не только в музыкальном мире, но и новым пониманием - песня может успешно продвигать бурятский язык. Возможно, в этом миссия фестиваля» - сообщил Жаргал Жалсанов, художественный руководитель театра.



До 3 июня команде фестиваля предстоит не только следить за поступающими заявками на оба конкурса, но и параллельно создавать продюсерские команды. Поскольку театр «Байкал» определил для себя задачу не только помочь выйти на сцену, но и оказать весь цикл подготовительных работ от имиджа, постановки фестивального номера, выбора костюма, рекламной кампании.



Основное же преимущество конкурсов, считают организаторы, открытость и доступность для всех желающих попробовать себя и в вокале и в авторстве песен.



«Уже то, что в первый день поступило девять заявок из разных районов и разных по жанру исполнителей говорит о том, что работа предстоит непростая, но интересная. Есть заявки из Кижинги и Курумкана - исполнители народной песни, из Улан-Удэ молодые ребята - современное прочтение. Но важно, что это будет настоящий праздник бурятской песни! Не будет ошибкой сказать - планета запоет на бурятском. Но в первую очередь это должна сделать Бурятия» - считает Баттулга Галмандах, музыкальный руководитель театра.



Уже 7 июня в результате работы жюри и народного голосования будут определены претенденты на финал Международного фестиваля «Золотой голос Байкала». А пока, любой желающий может отправить заявки и попытать удачу.



С положениями конкурсов можно ознакомиться

Заявки на конкурс исполнителей бурятской песни принимаются на почту -

Заявки на конкурс создателей бурятской песни принимаются на почту -



Фото: pixabay.com

3 мая стартовал приём заявок на участие в конкурсе среди непрофессиональных исполнителей бурятской песни. Уже в первый день поступило 9 заявок, в том числе из Агинского округа, что автоматически расширяет рамки конкурса до межрегионального, сообщает пресс-служба театра Байкал.Пятерка лучших вокалистов защитит честь Бурятии в финале Международного конкурса «Золотой голос Байкала», который состоится 20-24 июля в Улан-Удэ. А с 3 мая по 3 июня театр «Байкал» объявил конкурсы на определение лучших исполнителей и лучших создателей песен на бурятском языке.«Мы не настаиваем на границах «внутреннего конкурса» на определение «пятерки», которая будет защищать честь Бурятии. Песня на бурятском языке и предполагает участие конкурсантов из всей этнической Бурятии. Главная наша задача - привлечь как можно больше участников для открытия новых имен. Особенно, когда появилась возможность посредством конкурса создать новые песни для пяти лучших исполнителей. Перед нами сейчас непростая задача - не только отобрать вокалистов, но и сделать так, чтобы вновь написанные песни в исполнение новых имен стали событием не только в музыкальном мире, но и новым пониманием - песня может успешно продвигать бурятский язык. Возможно, в этом миссия фестиваля» - сообщил Жаргал Жалсанов, художественный руководитель театра.До 3 июня команде фестиваля предстоит не только следить за поступающими заявками на оба конкурса, но и параллельно создавать продюсерские команды. Поскольку театр «Байкал» определил для себя задачу не только помочь выйти на сцену, но и оказать весь цикл подготовительных работ от имиджа, постановки фестивального номера, выбора костюма, рекламной кампании.Основное же преимущество конкурсов, считают организаторы, открытость и доступность для всех желающих попробовать себя и в вокале и в авторстве песен.«Уже то, что в первый день поступило девять заявок из разных районов и разных по жанру исполнителей говорит о том, что работа предстоит непростая, но интересная. Есть заявки из Кижинги и Курумкана - исполнители народной песни, из Улан-Удэ молодые ребята - современное прочтение. Но важно, что это будет настоящий праздник бурятской песни! Не будет ошибкой сказать - планета запоет на бурятском. Но в первую очередь это должна сделать Бурятия» - считает Баттулга Галмандах, музыкальный руководитель театра.Уже 7 июня в результате работы жюри и народного голосования будут определены претенденты на финал Международного фестиваля «Золотой голос Байкала». А пока, любой желающий может отправить заявки и попытать удачу.С положениями конкурсов можно ознакомиться по ссылке Заявки на конкурс исполнителей бурятской песни принимаются на почту - best5baikal@mail.ru или в любом мессенджере по номеру - 8-983-427-24-02Заявки на конкурс создателей бурятской песни принимаются на почту - song5baikal@mail.ru или в любом мессенджере по номеру - 8-983-427-24-02Фото: pixabay.com