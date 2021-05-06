Глава Бурятии прочитал «Василия Теркина»

Жителей республики призывают поучаствовать в конкурсе военных стихов

С 5 по 9 мая проходит «Строфа Победы» – марафон чтения стихов о военном времени в память о великом подвиге советских солдат и героях Великой Отечественной войны. Участникам акции предлагается записать и выложить в своих соцсетях собственное прочтение любимого стихотворения о войне. После прочтения стиха - поздравить ветеранов и пользователей соцсетей с Днем Победы.

В конкурсе чтецов принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов. К нему присоединились министр спорта и молодежной политики Вячеслав Дамдинцурунов, вице-спикер Народного хурала Татьяна Мантатова, ветераны ВОВ и другие известные жители республики. Участники по очереди зачитали поэму Твардовского «Василий Теркин».

- Ветераны, соратники по партии «Единая Россия», уважаемые и известные люди республики дали старт этой акции и записали отрывок из поэмы «Василий Теркин». Знакомые всем нам со школьной скамьи строки Александра Твардовского вместе со мной прочитали ветеран Великой Отечественной войны, участница боевого фронта Валентина Тимофеевна Сорокина; командующий 36 армией Восточного военного округа, генерал-майор Валерий Солодчук; Народная артистка Республики Бурятия Лариса Егорова; управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода; депутат Народного Хурала Леонид Белых; трехкратная чемпионка Европы по женской спортивной борьбе Стальвира Оршуш и другие наши именитые земляки, - рассказал глава региона Алексей Цыденов.



У каждого были свои причины поддержать акцию памяти.

- Во-первых, у меня отец воевал, он дошел до Берлина. Имеет большие награды, и умер он от ранения. У него был осколок в предсердии. Но как же! Вся наша страна, все то поколение, которые жили при войне, уже исчезают, уже уходят в мир иной. Мы должны передать молодому поколению, нашим потомкам всю эту святость борьбы с войной – чтобы ее никогда не было, чтобы над нами всегда было небо голубое и светило солнце, чтобы наши дети росли, а старики были в достатке – вот оттого я и поддержала акцию, - высказалась Народная артистка Бурятии Лариса Егорова.

- Для меня участие в данном мероприятии это дань моим бабушке и дедушке, которые прошли Великую Отечественную войну и победили. Стихотворение «Василий Теркин: Переправа» - сильное стихотворение, которое рассказывает о сложнейших боевых действиях, которые происходили на реке, где сотни наших бойцов погибли, но взяли правый берег реки, - рассказал заведующий нейрохирургическим отделением БСМП Константин Эрдынеев.

Акция проходит при поддержке партии «Единая Россия». Отметим, лучшие стихотворения будут транслироваться 9 мая на телеканалах Бурятии, а победителя ждет приз. Опубликовать запись нужно в своем аккаунте в социальных сетях с хэштегами #строфаПобеды #знатьчтобыпомнить. Кроме того, видеозапись можно отправить на электронный ящик zanashypobedy@bk.ru.

фото: скриншот из видео