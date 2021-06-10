Спектакль Бурятского театра «Старик и море» покажут в Крыму

Артисты из Улан-Удэ выступят на фестивале национальных театров России

Показ моно-притчи «Старик и море» состоится в рамках фестиваля национальных театров России «Крымская театральная осень». Постановки из разных регионов страны будут показывать в течение недели с 3 по 11 сентября. Жители и гости Крыма смогут увидеть моно-притчу 7 сентября в 19:00 на сцене Ялтинского театра им. А. П. Чехова.

- Спектакль «Старик и море» создан по мотивам одноименной повести Эрнеста Хемингуэя и повествует о старом рыбаке, от которого отвернулась удача, и уже долгое время он возвращается без улова. Отчаявшись, старик однажды решается выйти в далекое море, где встречает самую большую рыбу в своей жизни. Спектакль полон философских размышлений об извечном противоборстве человека и природы, - сообщили в пресс-службе театра.







Режиссер постановки — Олег Юмов. В 2016 году за постановку моноспектакля он получил статуэтку XIII Международного театрального фестиваля «Гэгээн Муза» в номинации «Лучшая режиссура». А роль старика Сантьяго принесла народному артисту Бурятии Басте Цыденову «Монгольский Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль».

Отметим, в 2017 году спектакль заслужил специальный приз и положительную критику специалистов на фестивале-конкурсе камерных театров «Камерата» в городе Челябинск. Кроме того, в том же году «Старик и море» стал Лауреатом V международного театрального фестиваля спектаклей малых форм «Северные встречи» в номинации «Синтез малых форм и общечеловеческой культуры».

Театр-фестиваль «Балтийский дом» уже в третий раз соберет на полуострове ведущие национальные театры страны. Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры Российской Федерации и Союза театральных деятелей России.

Возрастное ограничение 12+

Фотограф: Александра Андреева