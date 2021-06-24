На севере Бурятии росгвардейцы задержали отшельника-грабителя

Мужчина много лет жил в лесу и изредка выбирался в поселок



В поселке Нижнеангарск Северо-Байкальского района сотрудникам Росгвардии поступило сообщение об ограблении магазина.

На месте преступления росгвардейцы увидели, как из магазина выбегает мужчина с пакетами. В ходе непродолжительной погони сотрудники вневедомственной охраны задержали убегавшего.



- В ходе разбирательства было установлено, что мужчина в течение нескольких лет проживал в лесу и изредка выходил в населенный пункт. В это раз он зашел в магазин, перепрыгнул через прилавок, избил продавца и стал сгребать в пакет алкогольные напитки и сигареты. После чего попытался скрыться, но был задержан, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.



Задержанный, 54-летний уроженец Черниговской области, без определенного места жительства доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.







фото: Росгвардия РБ