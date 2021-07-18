В Бурятии вскрыто масштабное хищение в армии

Части Российской армии, расквартированные в республике, продолжают поставлять удивительные истории

Недавно мы рассказывали читателям, как в армейских подразделениях непонятным образом утрачиваются десятки современных бронежилетов, а также другое имущество: общевойсковые защитные шлемы, транспортные модульные жилеты, агрегаты с армейских автомашин и т. д. Сейчас разоблачен военный похититель продовольствия.



20 лет службы



Речь идет об уроженце Бурятии, служившем в Вооруженных силах РФ более 20 лет. Последний контракт подписал в 2016 году и занимал в армейской иерархии не последнее место. Был должностным лицом, которому доверили выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.



А доверять ему, как оказалось, совсем не стоило. Вспоминая кинокомедию «Кавказская пленница», скажем, что он не оправдал оказанного ему высокого доверия. Это подтвердил приговор, вынесенный в одном из гарнизонных военных судов республики. Вместо достойной, патриотичной службы на защите России мужчина предпочел обирать родную армию. Занимался тем, что пускал «налево» запасы продовольствия и питьевой воды.



Думаем, армии повезло, что горе-служака занимался этим в мирное время. Потому что если бы он «уводил» продукты в военной обстановке, то те, кому не повезло быть его сослуживцами, могли бы начать испытывать серьезный недостаток в пище. Контрактник не просто, озираясь по сторонам, стащил ночью какой-то там ящик тушенки или даже два. Нет, подпольная деятельность имела гораздо больший размах.



Первый эпизод, который удалось доказать следствию, относится к январю-февралю 2019 года. В те месяцы военный, используя служебное положение, совершил «пилотное» хищение вверенного имущества - 159 бутылок воды по полтора литра каждая. Всего - 238,5 литра. А также индивидуальные рационы питания.



Как отметили в суде гособвинители, сумма присвоения имущества составила 106 тысяч 843 рубля 23 копейки. Основную сумму ущерба составили комплекты питания. Стоимость похищенной воды была всего несколько тысяч рублей.



Отметим, «крысятничество», когда в армии солдат (в широком понимании слова, а не в смысле званий, должностей) ворует еду, вещи, лекарства у своего отряда, всегда считалось позорным занятием. Если такое вскрывалось, то сослуживцы могли поступить с виновным довольно жестко, в зависимости от степени брутальности нравов своей эпохи.



Эх, раз да еще раз…



Но тут шум не поднялся, «операция «экспроприация» прошла без последствий. Это, думаем, приободрило хранителя России. И вскоре криминальное продолжение на самом деле последовало.



В деле опять заметна печальная черта. Этот случай - очередной провал воспитательной, патриотической работы с личным составом. Не сумели политруки убедить данного военнослужащего, что тырить еду у родной армии непатриотично. Хотя в армии человек характеризовался положительно.



Увидев горизонты своих возможностей, контрактник не мог остановиться – «Остапа понесло». В феврале-марте он снова «оприходовал» пайков и воды на 96 тыс. рублей. Потом еще почти на 57 тыс. рублей.



Летом 2019 года обороты краж устойчиво держались на уровне более 100 тыс. рублей за раз. Однажды армия списала с учета продовольствия и воды сразу аж на 186 тыс. 807 рублей - данная сумма стала историческим рекордом в деятельности «пайкового» похитителя.



Когда командиры начали подсчитывать ущерб государству от серии его хищений, общая сумма составила 1 млн 35 тысяч 470 рублей 7 копеек.



Рекорд хищения в 186 тыс. рублей, о котором говорилось выше, состоялся таким образом.



Для нескольких десятков бойцов планировался полевой выход на семь дней. Контрактник получил требования-накладные на продобеспечение выхода и пришел на склад. Там ему немедленно отгрузили все, о чем говорилось в бумагах.



Полевые мероприятия тогда не состоялись. Еду следовало вернуть на склад, но он решил схитрить. Самостоятельно изготовил раздаточную ведомость, подделал подписи множества бойцов о якобы получении ими пайков, воды и сам подписал фальшивый документ. Потом передал в продовольственную службу части для списания материальных ценностей (чтобы продовольствие перестало числиться за ним).



В этот «пиковый» эпизод контрактник одной только воды похитил 417 литров. Взяв вес одного литра равным одному килограмму, мы увидим 417 килограммов. Продукты уходили «налево», без всякого преувеличения, центнерами, а то и тоннами.



Подделка подписей бойцов была основой преступной схемы.



Похищенное вороватый контрактник использовал по своему усмотрению - употреблял лично или продавал. Потом в суде один из свидетелей, представитель комендантской роты, рассказывал, как в 2019 году в течение полугода понемногу покупал у того сухие пайки для прикорма собак. Но отметил, что тогда он не знал про проходившие в тот период хищения...



Раз уж «серийный» похититель-контрактник не мог сам остановиться, его остановили другие.



Командиры отрицали свое участие



В судебном заседании допрошены многие десятки военнослужащих, показавшие, что они не расписывались в раздаточных ведомостях, фигурировавших в деле. И также никого не просили расписываться за них и не знали, кто, когда и при каких обстоятельствах расписался за них.



На предварительном следствии похититель признал частично вину в четырех из девяти вменявшихся эпизодов. В зале суда подсудимый вину, наоборот, не признал.



При рассмотрении дела о таком крупном хищении выясняли вопрос - действовал ли похититель один или имел сообщников? Контрактник заявил суду, что все происходило с разрешения командира части и других офицеров в целях покрытия расходов, понесенных им при ремонте казармы ремонтной роты. Это не каламбур. Он действительно сказал о ремонте помещений ремонтной роты.



Более того, сказал, что 75% похищенного якобы передавал другим ответственным лицам части, чтобы те не создавали ему препятствий. Свою же долю или съедал, или недорого продавал по 600 - 800 рублей за коробку из семи комплектов.



Командир войсковой части все отрицал - указаний получить продовольствие, воду и фиктивно выдать их военнослужащим он никому не отдавал. Военный, тогда бывший начальником продовольственной службы части, аналогично свидетельствовал, что в сговор не вступал. Ряд других военных тоже категорически опровергли, что участвовали в перевозке похищенного в гараж, принадлежавший одному из них.



В общем, картина была не в пользу контрактника, и суд отверг его версию событий. На страницах приговора идет упор на то, что контрактник действовал «пользуясь бесконтрольностью со стороны командного состава ремонтной роты и воинской части».



Поэтому официально считается, что похититель работал в одиночку. К примеру, отвергнут довод, что доля похищенного обменена в одном из городов Бурятии (в том населенном пункте живет отец одного из военных) на рыбу, часть которой потом передали тогдашнему начальнику штаба.



Нелегально оперируя с центнерами продовольствия, военный (не самой высокой должности), очевидно, так все продумал и справлялся самостоятельно, что не нуждался в подельниках.



Только один свидетель выступил в защиту версии контрактника - его жена. Рассказав, как вместе с мужем они приезжали к дому одного из командиров, где видела разгрузку пайков. Суд отверг показания, так как она является женой военнослужащего и ее слова не подтверждаются другими материалами дела.



Когда шел суд, подсудимый уже не служил в армии. По приговору вынесли экс-контрактнику четыре года лишения свободы условно. В пользу Минобороны РФ с него также взыскан ущерб в размере более миллиона рублей. Приговор никто не обжаловал.



Как можно, обокрав госструктуру на сумму более миллиона, получить условное наказание, не совсем понятно, но армейская правоохранительная система решила именно так. Наличие в армии таких «черных дыр», через которые уходят ресурсы, не может не возмущать.



Петр Санжиев, «Номер один».

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.