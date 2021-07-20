Житель Улан-Удэ на глазах росгвардейцев выбросил пакет с марихуаной

С криком: «Это не мое!», парень попытался скрыться





Ночью в центре Улан-Удэ автопатруль вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии обратил внимание на молодого человека, выходящего из магазина с черным пакетом. Увидев правоохранителей, юноша заметно занервничал и ускорил шаг. После просьбы остановиться молодой человек побежал от росгвардейцев и, с криком: «Это не мое!», выкинул пакет, из которого выкатилась бутылка растворителя.

Росгвардейцы догнали убегавшего и доставили его в полицию вместе с пакетом, в котором помимо растворителя находилась марихуана массой более 100 граммов.22-летний улан-удэнец сознался, что собрал наркотик для личного употребления. По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Росгвардии.Фото: Росгвардия Бурятии