Житель Бурятии выращивал коноплю вместе с помидорами

Полицейские изъяли у сельчанина 120 кустов незаконного урожая



В Мухоршибирском районе сотрудники наркоконтроля выявили факт культивирования конопли. 58-летний житель поселка Саган-Нур выращивал «урожай» на своем приусадебном участке на грядке с помидорами. Полицейские изъяли 120 кустов наркосодержащего растения.



Как отметили в МВД Бурятии, сельчанин уже дважды привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В 2011 году мужчину осудили и выписали штраф в размере 15 тысяч рублей, а в 2017 – ему назначали наказание в виде 4 лет и 6 месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком в 2 года и штрафом в сумме 15 тысяч рублей. Тогда сотрудники полиции изъяли у него 360 кустов конопли. Хотя гражданин отбыл наказание и выплатил штраф, должных выводов он так и не сделал.



Подозреваемый работает на производственном предприятии. За выращивание незаконного растения в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.







фото: "Номер один"

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