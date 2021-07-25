На место обнаружения обломков самолета в Бурятии вылетели спасатели из Иркутска

Им предстоит идентифицировать найденный борт, а также поиск бортовых самописцев



24 июля вечером в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение от тургруппы, находящейся на маршруте, о том, что в горах Окинского района обнаружены обломки самолета. Неустановленный самолет находится на перевале "Байконур" в 27 км. от поселка Кырен Тункинского района на склоне над озером Билюты, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



"Сегодня из города Иркутск вылетает вертолет со спасателями регионального координационного центра по поиску и спасению. Перед ними стоит задача по идентифицикации обнаруженного борта, поиску бортовых самописцев и т.д. Вероятно, эти обломки могут принадлежать самолету Ан-2, пропавшему в прошлом году в Тункинском районе, с 6 членами экипажа на борту", - добавили в ведомстве.



Отметим, некоторые СМИ использовали в качестве иллюстрации к новости о найденных обломках фотографии воздушного судна, разбившегося в горах Тункинского района еще в 1976 году.



"Лежит этот самолет на перевале Авиаторов в районе горного массива Восточного Саяна в районе Мунку-Сардык. Перевал назван 1 августа 1998 г руководитель экспедиции Л. Стрелюк, в память о летчиках, разбитый самолет (АН-2 №01226) лежит в верховьях Хотогола Тункинского района Республики Бурятия. Авария произошла 2 октября 1976 г", - написал в своем



Фото: МЧС

24 июля вечером в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение от тургруппы, находящейся на маршруте, о том, что в горах Окинского района обнаружены обломки самолета. Неустановленный самолет находится на перевале "Байконур" в 27 км. от поселка Кырен Тункинского района на склоне над озером Билюты, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС."Сегодня из города Иркутск вылетает вертолет со спасателями регионального координационного центра по поиску и спасению. Перед ними стоит задача по идентифицикации обнаруженного борта, поиску бортовых самописцев и т.д. Вероятно, эти обломки могут принадлежать самолету Ан-2, пропавшему в прошлом году в Тункинском районе, с 6 членами экипажа на борту", - добавили в ведомстве.Отметим, некоторые СМИ использовали в качестве иллюстрации к новости о найденных обломках фотографии воздушного судна, разбившегося в горах Тункинского района еще в 1976 году."Лежит этот самолет на перевале Авиаторов в районе горного массива Восточного Саяна в районе Мунку-Сардык. Перевал назван 1 августа 1998 г руководитель экспедиции Л. Стрелюк, в память о летчиках, разбитый самолет (АН-2 №01226) лежит в верховьях Хотогола Тункинского района Республики Бурятия. Авария произошла 2 октября 1976 г", - написал в своем Facebook фотограф из Бурятии Александр Гармаев и прикрепил фото разбившегося 45 лет назад борта.Фото: МЧС

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