В Бурятии подстреленный полицейскими «самурай» получил срок

Мужчина пытался оказать сопротивление с оружием, похожим на катану





Тункинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя. Сельчанин обвинялся в применении насилия в отношении представителя власти и повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Происшествие случилось в Тункинском районе в сентябре 2019 года. Как сообщали тогда в МВД Бурятии, в полицию поступило сообщение от 25-летней местной жительницы о совершении противоправных действий со стороны неизвестных граждан, находящихся в автомобиле Toyota Camry. По предварительной информации, водитель иномарки «подрезал» автомобиль заявительницы, затем между гражданами завязался словесный конфликт, вылившийся в потасовку.Проверяя поступившее сообщение, полицейские обнаружили указанный гражданкой автомобиль на обочине дороги неподалеку от села Жемчуг. В стоящей машине находились четверо местных жителей в возрасте от 23 до 26 лет. В ходе опроса граждан, который проводился полицейскими на улице, один из молодых людей сел в иномарку и попытался скрыться.В ходе преследования водитель не подчинился требованиям полицейских об остановке и продолжил движение. Тогда один из стражей порядка произвел несколько выстрелов по колесам машины. Иномарка остановилась, а когда полицейские подошел к ней, водитель вышел из машины и потянулся за предметом, похожим на самурайский меч, известный как катана.В ответ правоохранитель применил табельное оружие и выстрелил в гражданина. Пуля попала «самураю» в район ключицы. После оказания первой помощи нарушителя доставили в больницу. Как уточнили в МВД, он был пьян.«Суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в законную силу», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Фото: pixabay.com