Житель Улан-Удэ украл у ребенка велосипед, чтобы быстрей доехать до жены

Однако на полпути мужчину остановили росгвардейцы





В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на подозрительного велосипедиста. При проверке документов и номера велосипеда гражданин занервничал и признался, что украл его.

Подозреваемый рассказал, что распивал алкоголь у знакомого в 110 квартале, когда ему позвонила жена и сказала приехать на Саяны. Выходя из подъезда, мужчина увидел велосипед, стоящий возле детской площадки и решил его украсть. Но проехав половину пути, был задержан правоохранителями.Росгвардейцы передали 37-летнего задержанного в полицию и отправились на адрес, где была совершена кража. В ходе опроса местных жителей был найден 10-летний хозяин велосипеда, который еще не успел обнаружить пропажу своего транспорта. Родители мальчика поблагодарили правоохранителей за возвращение украденного имущества, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии