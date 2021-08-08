Люди остались в пункте временного размещения в селе Нижний Торей



Десять жителей Закаменского района Бурятии не смогли проехать к месту проживания. Всех их разместили в пункте временного пребывания в селе Нижний Торей.



Как сообщает паблик "Закамна-инфо 24/7", людей обеспечили горячим питанием и постелью.



Движение по трассе до сих пор не восстановлено.



Фото: pixabay.com



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