В Бурятии росгвардейцы спасли людей на пожаре

Правоохранителям пришлось выломать дверь, чтобы разбудить спящих жильцов





Сегодня ночью патрулировавшие село Бичура сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии услышали подозрительные звуки, похожие на треск горящего шифера. Проехав дальше по улице, росгвардейцы заметили, что горит кровля одноэтажного жилого дома.

Сразу же вызвав пожарных, правоохранители приступили к поиску и спасению людей из задымленного дома. Как выяснилось, в двух квартирах дома никто не проживал, на двери еще одной снаружи висел замок, а четвертая была заперта изнутри на засов.«Так как на стуки и крики изнутри никто не отзывался, росгвардейцы выломали дверь, чтобы спасти находящихся внутри людей. Зайдя в квартиру, сотрудники обнаружили спящих там мужчину и женщину. Росгвардейцы вывели жильцов на улицу и помогли эвакуировать из квартиры часть имущества. Затем они оповестили жителей соседних домов о пожаре и организовали беспрепятственный проезд к дому пожарных, которые ликвидировали возгорание», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Как уточнили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, пожар возник в одной из нежилых квартир, откуда пламя распространялось на кровлю дома. Предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.Фото: Росгвардия Бурятии