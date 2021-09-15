В Бурятии выросло число разбоев и вымогательств

Зато убивать стали меньше





Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в январе–августе 2021 года в республике зарегистрировано 14 286 преступлений. Это на 1,6 % больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Возросло число разбоев (+12,5%), мошенничеств (+31%), вымогательств (+70%), преступлений, связанных с незаконной охотой (+60%).В то же время снизилось количество убийств и покушений на убийство (‑32%), краж (-5%), грабежей (-25%), хулиганств (-53%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-26%), угонов (-9%), преступлений, связанных с незаконными оборотом оружия (-18%) и наркотиков (-1,6%).На 5% сократилось число преступлений, совершенных в общественных местах.Увеличилось количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года их число возросло на 24,5% и составило 2547.Фото: pixabay.com