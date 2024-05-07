Происшествия 07.05.2024 в 11:54
Обвиняемый в грабеже житель Улан-Удэ пытался сбежать из зала суда
Происшествие случилось во время оглашения приговора
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ судебные приставы задержали подсудимого, попытавшегося сбежать из здания Советского райсуда.
Как рассказали в УФССП Бурятии, происшествие случилось 6 мая. Во время оглашения приговора один из обвиняемых в грабеже совершил побег из зала суда. Однако, уйти от правосудия ему не удалось.
«Выбегающего мужчину заметила младший судебный пристав Наталья Коростелёва, находившаяся на посту видеонаблюдения. Она оперативно сообщила коллегам Владимиру Чимитову и Алексею Григорьеву, которые досматривают посетителей на посту пропуска, что обвиняемый побежал по коридору в сторону главного выхода. Благодаря грамотным действиям сотрудников мужчину задержали, вернули в зал суда и передали конвою», - сообщили в Службе судебных приставов.
Фото: УФССП Бурятии
Как рассказали в УФССП Бурятии, происшествие случилось 6 мая. Во время оглашения приговора один из обвиняемых в грабеже совершил побег из зала суда. Однако, уйти от правосудия ему не удалось.
«Выбегающего мужчину заметила младший судебный пристав Наталья Коростелёва, находившаяся на посту видеонаблюдения. Она оперативно сообщила коллегам Владимиру Чимитову и Алексею Григорьеву, которые досматривают посетителей на посту пропуска, что обвиняемый побежал по коридору в сторону главного выхода. Благодаря грамотным действиям сотрудников мужчину задержали, вернули в зал суда и передали конвою», - сообщили в Службе судебных приставов.
Фото: УФССП Бурятии