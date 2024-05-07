Обвиняемый в грабеже житель Улан-Удэ пытался сбежать из зала суда

В Улан-Удэ судебные приставы задержали подсудимого, попытавшегося сбежать из здания Советского райсуда.Как рассказали в УФССП Бурятии, происшествие случилось 6 мая. Во время оглашения приговора один из обвиняемых в грабеже совершил побег из зала суда. Однако, уйти от правосудия ему не удалось.«Выбегающего мужчину заметила младший судебный пристав Наталья Коростелёва, находившаяся на посту видеонаблюдения. Она оперативно сообщила коллегам Владимиру Чимитову и Алексею Григорьеву, которые досматривают посетителей на посту пропуска, что обвиняемый побежал по коридору в сторону главного выхода. Благодаря грамотным действиям сотрудников мужчину задержали, вернули в зал суда и передали конвою», - сообщили в Службе судебных приставов.Фото: УФССП Бурятии