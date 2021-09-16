В Улан-Удэ автомобиль сбил студента

Парень серьезно не пострадал





Сегодня утром в Улан-Удэ на остановке по ул. Гагарина произошло ДТП. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 30-летняя женщина за рулем автомобиля «Ниссан Авенир» сбила 18-летнего студента. Наезд произошел, когда парень вышел из трамвая и начал переходить дорогу.

В результате ДТП студент получил ушиб тазобедренного сустава, после осмотра медиками его отпустили домой.Фото: ГИБДД Бурятии