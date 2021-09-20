В Улан-Удэ пропала 13-летняя девочка

Школьница ушла из дома днем 19 сентября и не вернулась
В Улан-Удэ полицейские разыскивают 13-летнюю Дарью Гагаркину. Днем 19 сентября школьница ушла из дома по ул. Краснодонская и не вернулась. Ранее не уходила.
Приметы: европейской внешности, на вид 14-15 лет, плотного телосложения, рост 168 см, волосы темно-русые средней длины.
Была одета: черная футболка, черные джинсы и толстовка, кеды черно-белого цвета.
При наличии какой-либо информации о Дарье Гагаркиной или ее местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (3012) 44-02-02, 8-983-458-81-86 или 102 (112).
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